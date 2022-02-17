城大學者批英專家：部分說法不科學

不認同先拆窗 稱或令火勢加劇

袁國傑曾為迷你倉大火撰寫專家報告，聚焦火場通風。他與英國專家證人Richard Hagger持相反意見，認為拆窗產生的通風作用不大，若消防員打破太多窗，或令火勢加速蔓延，故消防員不必優先考慮拆窗。

袁供稱，消防員曾在迷你倉的出入口設置鼓風機，雖然未能完全驅除濃煙，但至少協助消防員在視野清晰的環境中工作。對於Hagger質疑鼓風機無助降溫，袁說倉庫的金屬板結構和「迷宮一樣的間隔」才是通風受阻的主因，不應歸咎於鼓風機。

Hagger曾指「進攻式」救火容易引發閃燃，袁國傑稱這說法並不科學，因強烈火災並不等於閃燃，而起火首日（2016年6月21日）仍有消防員進出火場，表面看來並無引發閃燃。袁又說，如果消防員在較早階段清除窗戶和廣告板，無疑是理想的方案，但迷你倉面積龐大，幾乎無法促成對流通風。

軟件模擬 火勢75分鐘蔓延全倉

此外，袁國傑以軟件模擬火勢蔓延的場景，估計涉事的3樓冷氣機着火後75分鐘，火勢已蔓延至整個倉庫。

事件中兩名殉職消防員分別是高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲），研訊今續。

【案件編號：CCDI333-334/16】

（迷你倉大火）