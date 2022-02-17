城大學者批英專家：部分說法不科學

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火導致兩名消防員殉職，死因庭昨日繼續研訊，由消防處傳召城大建築學及土木工程學系講座教授袁國傑（圖）作供。袁說，消防員拆除迷你倉廣告板的時機恰當，若未仔細部署通風路徑就清除障礙物，或會令大量氧氣湧入火場，危及消防員性命。他又批評由工業村業主恒隆地產延聘的英國專家有部分說法「毫無根據」和「不科學」。
不認同先拆窗 稱或令火勢加劇
袁國傑曾為迷你倉大火撰寫專家報告，聚焦火場通風。他與英國專家證人Richard Hagger持相反意見，認為拆窗產生的通風作用不大，若消防員打破太多窗，或令火勢加速蔓延，故消防員不必優先考慮拆窗。
袁供稱，消防員曾在迷你倉的出入口設置鼓風機，雖然未能完全驅除濃煙，但至少協助消防員在視野清晰的環境中工作。對於Hagger質疑鼓風機無助降溫，袁說倉庫的金屬板結構和「迷宮一樣的間隔」才是通風受阻的主因，不應歸咎於鼓風機。
Hagger曾指「進攻式」救火容易引發閃燃，袁國傑稱這說法並不科學，因強烈火災並不等於閃燃，而起火首日（2016年6月21日）仍有消防員進出火場，表面看來並無引發閃燃。袁又說，如果消防員在較早階段清除窗戶和廣告板，無疑是理想的方案，但迷你倉面積龐大，幾乎無法促成對流通風。
軟件模擬 火勢75分鐘蔓延全倉
此外，袁國傑以軟件模擬火勢蔓延的場景，估計涉事的3樓冷氣機着火後75分鐘，火勢已蔓延至整個倉庫。
事件中兩名殉職消防員分別是高級消防隊長張耀升（30歲）及消防隊目許志傑（37歲），研訊今續。
【案件編號：CCDI333-334/16】