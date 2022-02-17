裁抽痰舌癌漢「死於不幸」 批兩護證供「好大疑問」 官：病房有組織違指引危生命

屯院：尊重裁決 提醒人員跟指引

死者家屬在庭外表示接納裁決，會考慮民事索償（見另稿）。院方回應稱知悉及尊重裁決，已提醒醫護人員，學護必須在適當監督及指導下才可做某些指引列明的程序，會深入研究及積極跟進死因庭建議，並向死者家屬致最深切慰問。

事主湯權（終年61歲）生前任吊機操作員，他因舌癌復發，於2018年7月23日在屯門醫院接受舌頭切除手術，兩日後轉入外科病房。8月4日湯因有痰，學護葉美麟為他抽痰不果，向護士張港耀求助，事主其後呼吸困難、心臟停頓，急救逾30分鐘，之後送入深切治療部留醫，一直昏迷，同月25日宣布死亡。

指前後不一 拒納兩護口供

死因裁判官何俊堯昨裁決時稱，對葉美麟及張港耀的證供「有好大疑問」，例如葉在庭上稱抽痰時「有嘢頂住」，書面口供卻稱抽不到痰；張在庭上多次改口供，上午供述葉求助時說事主咳得很嚴重及抽不到痰，午飯後作供改稱葉曾說事主嘔血及「有嘢頂住」，又稱事主曾用手想拔喉，惟這些均沒在書面口供透露，故法庭拒絕接納兩人口供。

何官續說，按專家證人、港大外科學系臨牀副教授曾敬賢供稱，事主的造口管曾脫落，是喉管不穩固或外力影響所致。然而，為事主換管的醫生盧承浩未有記錄固定方法等，僅憑記憶作供稱當時用「魔術貼」固定造口管，故造口管是否自然鬆脫，並無清晰證供，而據事主妻子說法，丈夫當日精神不俗，故法庭排除他自行令造口脫落。

何官裁定事主於8月4日因醫護未有為其造口管作足夠檢查，不知道喉管鬆脫；又或葉美麟和張港耀某些作為令事主喉管脫落，致其呼吸困難、心臟停頓，其後因缺氧性腦部損傷離世。

提3建議 促訂違指引後果

何官共提出3項建議：1）就涉案病房有共識違反既有指引（禁止學護做高風險程序），建議當局應制定系統，確保指引有效分發予所有相關醫護人員，定期監督、查察，訂下違反指引的後果；2）就事主妻子曾指丈夫的氣管造口「好污糟」，建議應確保病人造口獲適時適當的檢查及護理，訂下相關指引；3）就醫生換管僅作簡單記錄，建議定期提醒醫護就醫療程序作詳細記錄的重要性，訂下指引及監督機制。

【案件編號：CCDI 912/18】

明報記者

（死因研訊）

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