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2022年2月16日星期三
港聞二
涉煽動、洗錢、唱「光時」 阮民安被捕 警國安指控：挪用捐款 圖引居民恨港府
阮被指抹黑政府防疫策略 律師：籲不打疫苗未必屬煽動
港無法入Hong Kong Watch網 警：不評論
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四度非禮未成年女學員 田徑教練罪成
兩生涉燃彈擲校 撤控同學「唔記得」兩被告
偷政務司長官邸雪櫃抽濕機 家務總管判社服
黑幫男中伏 手掌幾斬脫
接報遊艇打鬥有人持槍 反恐隊出海拉人
高鈉含麩 七成米製麵營養不符標籤 八成驗出砒霜等金屬污染物 未超上限
12家務助理公司 5答員工有否打疫苗
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大灣區「灣區三年」專題：藥械通港藥北進 灣區醫療一體 試點醫療機構：用藥一致吸引港人北上就醫
大灣區「灣區三年」專題：收內地港人病歷 可用醫療券 港大深圳醫院 病歷通醫保通起步點
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【Emily】田北辰斥手帶規定「遲成個月」 陳帆：討論需時
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【明報專訊】（請看附圖）
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