大灣區「灣區三年」專題：收內地港人病歷 可用醫療券 港大深圳醫院 病歷通醫保通起步點

與病歷通相輔相成的是醫保通，2015年起年滿65歲或以上的港人可以使用醫療券支付港大深圳醫院指定門診費用。去年深圳市通過的《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》，亦提出要深圳與港澳進一步推動跨境醫療資源流通及推動衛生健康規則銜接，意味類似醫療券這類香港醫療服務在大灣區的對接，日後覆蓋範圍和種類將擴大。此外，深港還將探索跨境轉院、急救轉運以及跨境醫療費用結算方式，讓銜接更順暢。

粵研引港澳中醫師內地執業

另外，香港醫生雖能於內地執業，但由於缺乏相應的內地高級職稱，無法具備資格進行科研、教學及高難度手術，去年深圳首次頒予37名港籍醫生「正高級」職稱，獲內地認可，打破港澳與內地的其中一個醫療機制壁壘。除了西醫層面，中醫藥也是大灣區醫療互通的重要一環，例如大幅簡化港澳外用中成藥於內地發行的註冊審批時間，今年1月包括香港和興活絡油在內的3款港澳中成藥便透過簡化後程序，獲批內地上市。另據廣東省中醫藥局長徐慶鋒表示，廣東還將探索組建大灣區中醫醫療聯合體，吸引符合條件的港澳中醫師在內地公立醫療機構執業。

國務院倡放寬港澳醫療機構限制

農曆新年前，國務院發布深圳放寬市場准入特別措施意見，其中提出將放寬港澳醫療機構資質（即資格）和業務准入限制，包括下放深圳受理港澳服務提供者赴深辦醫的審批權限；支持深圳的指定醫療機構採用藥械通，在推動保險通方面，也提出要在深圳公立醫院試點開通港澳保險直接結算服務，並允許報銷使用境外藥品，進一步打開大灣區醫療互通之門。此外，廣州市亦有意年內允許企業及研發機構在確保安全前提下進口國外已上市而國內未註冊的研發用醫療器械，進一步擴寬藥械通使用範圍。