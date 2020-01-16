大灣區「灣區三年」專題：藥械通港藥北進 灣區醫療一體 試點醫療機構：用藥一致吸引港人北上就醫

明報記者 陳子凌

「過去就算是美國食品及藥物管理局（FDA）已審批，香港廣泛使用的藥物，在內地可能要等5至10年才用得上，藥械通落地解決這痛點，能滿足內地病人用藥需求，得到最先進的藥械或以前用不到的救命藥，是很大的政策突破」，希瑪眼科 （3309） 主席兼行政總裁林順潮如此評價，珠海希瑪林順潮眼科醫院是去年5間藥械通試點醫療機構之一，其餘4間分別是港大深圳醫院、廣州和睦家醫院、廣州現代醫院及中山陳星海醫院。

用港藥械經驗 提升灣區水平

藥械通政策最早於2020年11月的《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》中提出，去年1月於港大深圳醫院試行半年後，同年8月擴大試點。政策構思是讓歐美國家已審批、香港公立醫院已使用、內地沒有替代品或功能比現行效果明顯優勝的藥械，由試點醫院按需要申請引進，最終目的是透過香港先進的藥械使用經驗，引領提升大灣區醫療水平，讓兩地用藥一致，令醫療衛生同質化、一體化。

「希瑪正申請一種黃斑病新藥，與內地使用的舊款藥比較，新藥診治效果更好，藥效更長，在香港採用一直很好，只要能引入，內地病人就不用受頻密用藥之苦。又例如治療青光眼眼藥水，內地用的一般添加防腐劑，易致敏感，而香港有好多沒防腐的眼藥水可以選擇」，林順潮稱，珠海希瑪正申請包括上述的港藥約20多種。

新風天域首席執行官及創始人、新風和睦家醫療總裁兼執行委員會主席吳啟楠稱，「政策對我們引入進口藥、創新藥，提升高端醫療服務有很正面作用」。和睦家是內地高端私營綜合醫療機構，標榜「以病人為中心」，吳啟楠續稱，廣州和睦家已申請約10款藥械，包括腫瘤藥、糖尿、降血壓等慢性病用藥，「理解政策剛開始，清單有限，所以會配合集團在香港的醫療中心，既有內地藥械通清單，又有香港用藥清單，相輔相成，充分利用大灣區各自城市優勢」。

藥械通有利內地病人，港人與醫療機構也受惠。吳啟楠指出，香港私營醫療體系較成熟，而內地去私營醫院看病則較香港便宜，「和睦家在內地算是頂尖的私營醫院，但例如腫瘤藥，比香港仍然平可能最多八成」，他預期當兩地用藥漸趨一致，港人北上到港資經營的私家醫院，以低於香港的價錢接受頂級的醫護照顧會是趨勢。吳啟楠稱，隨着福田區深圳和睦家即將營運，集團有意在香港北區設醫療中心，港人北上就醫或內地人赴港問診都方便，亦實踐大灣區醫療的互聯互通。

林順潮目標全國病人：感受港醫質量

林順潮則指出，內地人仍習慣去公營醫院，但當藥械通落地，「其他醫院沒有的藥我們有，可提高病人信心，而且不止灣區市民，全國病人都可前來並感受到港醫服務質量，這將吸引更多香港醫療機構去灣區提供服務」。

藥械通的推出增強港資醫療機構拓展灣區的信心，希瑪與和睦家亦有意進一步擴大灣區版圖。2019年1月國務院公布大灣區規劃前，由吳啟楠與「亦師亦友」拍檔，前財政司長、南豐集團行政總裁梁錦松共同成立的創投公司新風天域，便收購了深圳三九醫院；同年2月大灣區規劃公布，同年8月新風天域再收購和睦家集團，劍指全國高端醫療市場，尤其重視大灣區潛力。

「（規劃公布前後進行投資）只是巧合，我們一直覺得大灣區是個好機會及好平台」，吳啟楠稱，目前新風系有30間醫院，以和睦家為品牌的有10間，包括大灣區的廣州及深圳，「之後會研究珠海橫琴和廣州南沙，其他城市會在下一階段構想」，此外，利用深圳和睦家鄰近河套之便，吳啟楠亦有意在該處發展醫療與科研。

希瑪早前配股集資，林順潮稱因對大灣區乃至內地醫療市場未來的信心，但因內地辦醫要有一定規模，成本需求較香港開診所高，所以手上需要多些子彈，作為之後開新醫院或收購合併。除了珠海，希瑪目前於深圳有兩間眼科醫院，廣州希瑪亦已獲得牌照，東莞及佛山亦有項目籌備中，冀今年內完成，「最終目標是每個灣區城市都落戶」。

推病歷互通 林：私隱授權需解決

對於下一步的醫療互聯互通，吳啟楠和林順潮都認為，病歷通和醫保通會是其中方向。林順潮稱，「看病無國界，病歷通是一定要做的，但需要先弄清楚私隱授權等問題。」吳啟楠就表示，「目前集團內部已經做到病歷通，民營跨境醫療機構要做到也不難，但公營機構還是要看政府，一旦打通對於私營接收公營轉介病人，讓兩地病人多些選擇，以及提高診症效率都有幫助。」至於醫保通，兩人也認為若做到醫療福利跨境享用，對兩地病人享有更優質醫療服務是好事；林順潮補充，現時部分可獲香港政府資助的公營醫療項目，病人可以轉介至私家醫院，「以後轉介去大灣區的私營醫院是否可行？這可以進一步探討」。

因疫情而加快發展的網上醫療、智慧醫療，也會是大灣區醫療市場的發展方向。和睦家去年底成立數碼部門，互聯網醫院已獲全國經營許可，可以透過手機程式向家庭醫生網上問診，一線城市半小時送藥等。

林順潮倡港醫療審核互通

剛當選立法會議員的林順潮稱，「任內會向政府建言跨境醫療發展及智慧醫療」，此外他也有意向政府提議，利用藥械通將香港打造成藥物研發中心，認為藥企可以借藥械通先行給予內地病人使用，蒐集到的數據能協助加快國家藥監局對新藥全面進口的審批。林認為，藥企肯定樂於與試點的港資醫療機構加強合作，並吸引將藥物研發項目落戶香港。

林順潮又稱，再進一步是香港也做醫療審核認證，並爭取在香港通過醫療審核認證的藥械也得到國家認可。醫護人員互通方面，林建議推行灣區一站通，讓港醫從過去只能掛單醫院執業，放寬至掛單醫療集團，可於集團內不同醫院執業，「政策要一步步突破，但方向會是這樣走」。

（醫療篇）

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