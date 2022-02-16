冷凍溶脂收費可差8倍 消委：不能有效減肥

【明報專訊】近年新興「冷凍溶脂」療程標榜無創傷塑身，消委會到訪7間提供「冷凍溶脂」服務的美容中心和診所，發現收費差異達8.8倍，最貴索價近4.8萬元。消委會亦發現評估療程成效方法粗疏，部分美容中心僅以照片對比或目測方法評估；部分標榜「1次程序可以減少約27%脂肪」，原來只是減少處理部位的脂肪細胞，而非身體整體脂肪量。消委會提醒消費者，有關療程不能有效減重，亦有一定風險，且不適合癡肥、低溫相關疾病患者。
消委會去年接到8宗有關「冷凍溶脂」投訴，總幹事黃鳳嫺稱個案涉及金額由1萬至20多萬元不等，其中3宗涉灼傷、麻痹、瘀傷、紅腫等，反映療程有一定風險，亦有個案做完後無效果。
部分美容中心靠目測評估成效
「冷凍溶脂」是以受控制的低溫程序，破壞皮下脂肪細胞，促進目標位置脂肪組織凋亡及代謝排走。消委會派員到訪7間提供「冷凍溶脂」的美容中心和診所，查詢處理上臂位置脂肪詳情，療程收費介乎4900至47,880元。查詢評估程序成效時，部分美容中心僅稱會於程序前後拍照對比，甚至只是目測，更有店稱客人「自己會感覺得到效果」，消委認為方法粗疏且欠量化數據。
「減27%脂肪」指減處理部位脂肪細胞
部分美容中心網頁標榜「1次程序可以減少約27%脂肪」或「減少治療部位的脂肪達27%」，網頁同時以較細字體說明是指「減少脂肪細胞」；網頁資料亦普遍無說明如何量度脂肪細胞的減少幅度。
消委會提醒相關服務供應商應向消費者清楚說明量度程序成效的方法，例如以卡尺量度尺寸，以及達到較顯著效果所需的時間，免因最終成效與顧客期望有落差而引起消費爭議。