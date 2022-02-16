冷凍溶脂收費可差8倍 消委：不能有效減肥

消委會去年接到8宗有關「冷凍溶脂」投訴，總幹事黃鳳嫺稱個案涉及金額由1萬至20多萬元不等，其中3宗涉灼傷、麻痹、瘀傷、紅腫等，反映療程有一定風險，亦有個案做完後無效果。

部分美容中心靠目測評估成效

「冷凍溶脂」是以受控制的低溫程序，破壞皮下脂肪細胞，促進目標位置脂肪組織凋亡及代謝排走。消委會派員到訪7間提供「冷凍溶脂」的美容中心和診所，查詢處理上臂位置脂肪詳情，療程收費介乎4900至47,880元。查詢評估程序成效時，部分美容中心僅稱會於程序前後拍照對比，甚至只是目測，更有店稱客人「自己會感覺得到效果」，消委認為方法粗疏且欠量化數據。

「減27%脂肪」指減處理部位脂肪細胞

部分美容中心網頁標榜「1次程序可以減少約27%脂肪」或「減少治療部位的脂肪達27%」，網頁同時以較細字體說明是指「減少脂肪細胞」；網頁資料亦普遍無說明如何量度脂肪細胞的減少幅度。

消委會提醒相關服務供應商應向消費者清楚說明量度程序成效的方法，例如以卡尺量度尺寸，以及達到較顯著效果所需的時間，免因最終成效與顧客期望有落差而引起消費爭議。

（消委報告）