12家務助理公司 5答員工有否打疫苗

消委會去年底向23間提供家務助理服務的公司發問卷，11間回覆，對於逾半公司不願提供資料，消委表示失望。該會另以消費者身分向一間無交資料的公司查詢，收集到12間公司資料中，5間透露部分家務助理已接種疫苗，當中2間容許消費者選用已打疫苗的家務助理。

只有9間回覆一旦有關家務助理或消費者須接受強制檢測時的安排。若家務助理要強制檢測，6間表示會另派員服務或改期，當中一間更容許消費者退回訂金；若消費者要強檢，則只有5間表示會改期，當中一間容許消費者免費取消服務。

家務助理強檢 6間稱換人或改期

消委會提醒，針紙證明屬個人資料，如消費者要查看家務助理的針紙，應在相關協定的基礎上提出，亦不應收集及保存紀錄，免觸及消費者根據私隱條例須履行的義務；消費者單方面以家務助理未能提供針紙證明為由，拒絕其提供服務，或可構成違約風險，消費者應與家務助理及家務助理公司事前達成有關書面協定。

（消委報告）