12家務助理公司 5答員工有否打疫苗

【明報專訊】疫情下外傭難求，不少住戶會聘用家務助理以解燃眉之急，但亦十分關注聘用的家務助理有否做足防疫措施和是否已接種新冠疫苗。消委會檢視12間提供相關服務公司的資料，僅5間有透露家務助理是否已打疫苗，而若有家務助理強檢，僅6間表明可另外派員或改期。
消委會去年底向23間提供家務助理服務的公司發問卷，11間回覆，對於逾半公司不願提供資料，消委表示失望。該會另以消費者身分向一間無交資料的公司查詢，收集到12間公司資料中，5間透露部分家務助理已接種疫苗，當中2間容許消費者選用已打疫苗的家務助理。
只有9間回覆一旦有關家務助理或消費者須接受強制檢測時的安排。若家務助理要強制檢測，6間表示會另派員服務或改期，當中一間更容許消費者退回訂金；若消費者要強檢，則只有5間表示會改期，當中一間容許消費者免費取消服務。
家務助理強檢 6間稱換人或改期
消委會提醒，針紙證明屬個人資料，如消費者要查看家務助理的針紙，應在相關協定的基礎上提出，亦不應收集及保存紀錄，免觸及消費者根據私隱條例須履行的義務；消費者單方面以家務助理未能提供針紙證明為由，拒絕其提供服務，或可構成違約風險，消費者應與家務助理及家務助理公司事前達成有關書面協定。