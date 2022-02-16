高鈉含麩 七成米製麵營養不符標籤 八成驗出砒霜等金屬污染物 未超上限

鈉含量與標示最高差逾41倍

消委會檢測30款預先包裝米製麵食，當中7款樣本因包裝的營養標籤包含配料營養素含量而未能比較，消委會比對餘下23款，發現17款標示的營養素含量與測試結果的差距，不符食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》要求。有7款檢出鈉含量與標示值差距超出《技術指引》規管容忍限，差異最大三款是「Bich Chi Tapioca rice sticks」、「Bich Chi Vina Noodle」和「喜越河粉」，差距分別約41.2倍、29.2倍、20.5倍。

韓國製「膳府Rice Noodles」鈉含量最高，每100克含723毫克鈉，屬「高鈉」食品，且無中或英文產品資料，只以韓文標示食用分量為100克，食用1份不連湯，已達世衛建議成人每日鈉攝取上限約四成。

兩樣本含可致敏麩質 無標示

台灣製「新東陽特級新竹米粉」和中國製「新豐米線」含有麩質，但無依規例標示，對麩質敏感者進食後可致嘔吐、腹瀉、哮喘及濕疹等。「新豐米線」和「膳府Rice Noodles」總脂肪含量標示為0克，惟檢出量分別每100克有0.6克和0.7克，未達《技術指引》內「0」定義。

有米線一份熱量較一碗飯高

一般認為吃飯較吃米製麵食更易致肥，但消委會檢測結果顯示，進食一份201.9克保鮮米線所攝入能量約285千卡，比吃一碗白飯（200克）約260千卡略高；進食一份56.2克乾米粉攝入能量約200千卡，雖較一碗白飯低，但如需進食兩份，攝入量便較高。

此外，26款樣本驗出金屬污染物，其中24款檢出鎘，當中「新豐米線」含量最高，每公斤0.1毫克；9款檢出砒霜，以「源順有機白米米粉」含量最高，每公斤0.16毫克；14款則檢出鉻。不過，消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，各樣本檢出的金屬污染物含量不高，正常食用不會對健康構成太大風險。

9產品涉違例 食安中心跟進

食安中心發言人稱，中心跟進17款產品涉食物標籤及營養標籤測試結果不符，發現9款涉違反相關規例，如有足夠證據，會提出檢控，一經定罪，最高罰款5萬元及監禁6個月。

明報記者

（消委報告）