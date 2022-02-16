兩生涉燃彈擲校 撤控同學「唔記得」兩被告

被告張凱傑（現年17歲）否認於2020年5月刑事損壞，以及在公眾地方管有攻擊性武器。張與關昊侃（現年19歲）另否認於同年7月有意圖而縱火。鄭梓健供稱不記得兩名被告，自己因身體狀况欠佳，經常缺課，「無乜朋友，無同朋友聯絡」。鄭稱不太記得學校遭人縱火當晚有否出外，而他不時在長康邨居所附近流連及吸煙。

法官林偉權在庭上再問控方，鄭梓健是否沒犯案嫌疑，控方確認，稱鄭涉串謀縱火而被起訴，後來缺乏證據檢控。林官稱，律政司起初也在未有法證下控告鄭，最多未能定罪，質問為何鄭現時「變成清白」。最後控方改稱鄭是有嫌疑的證人及須作警誡，又稱鄭和兩名被告在社交媒體對話，他目睹被告製作汽油彈，以及他曾近距離拍攝縱火過程。林官遂提醒鄭有權不回答涉及罪行的提問。鄭觀看便利店和商場閉路電視後，稱不肯定片段內的黑衣人是否自己。

被告反對警誡口供呈堂 稱遭警恐嚇

張凱傑就反對警誡口供呈堂的特別事項作供稱，他被捕後，一名警長在警署內大力放下椅子恐嚇他，他害怕受襲及連累父母被捕，「我嗰陣太驚太緊張」，想保釋回家，因而承認刑毁一罪。張又稱按警長指示在錄影會面中，說該兩支伸縮棍用來打學校玻璃，並承認為迫使學校停課而犯案等。

【案件編號：DCCC 291/21】