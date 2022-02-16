四度非禮未成年女學員 田徑教練罪成

帶隊出外集訓 酒店藉詞按摩摸胸

控方案情指出，被告楊競雄（現年33歲）於2019年7月及8月帶學員前往日本東京及廣州集訓時，因事主X大腿受傷，被告在酒店藉詞為她按摩，觸摸其胸部。被告同年12月訓練後在屯門一酒店強吻X，及於2020年8月在住所將X壓在牀上親吻身體。X其後向駐校社工求助及報警。

練官昨裁決時稱，X作供堅定，清晰講述事發經過，信納其證供，包括她稱被告在廣州的酒店內，用枕頭阻擋同房學員視線，X解釋她沒反抗和告知同房學員，因為她們不熟稔，她擔心其他人不相信她。

官斥幾近發生性行為

練官說，未年滿16歲的事主在法律上無權同意性行為，考慮到其年齡和本案行為屬於非禮，被告不能以此作辯解。他批評被告當時是年逾30歲的成年人，作為教練的他獲X信任，學校和家長亦信賴他帶領學員到外地及單獨訓練，惟4次非禮的情節愈趨嚴重，被告在最後一次案發時更掀開X的胸罩非禮她的身體和乳頭，幾乎是發生性行為。

對於被告聲稱未能妥善處理和X的情侶關係，以及承認與X法式濕吻，練官反駁是被告欲逃避責任，與X有親密關係只是幻想，強調法例須保護年輕人，即使事主同意，亦不能成為辯解。練官考慮到X的年齡、她和被告的關係，以及案發地點等，裁定4次事件構成非禮。

【案件編號：DCCC 164/21】