立法後首例 轉載許智峯帖文 兩人認煽惑投白票

【明報專訊】立法會前議員許智峯去年涉嫌在其個人社交媒體專頁上展示帖文，煽惑他人在2021年立法會換屆選舉中投白票，一男一女涉嫌轉載有關帖文，被廉署落案起訴各一項「選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪，兩人昨日在觀塘裁判法院認罪。控方指出，本案為法例生效後首宗落案起訴的案件，並無案例。主任裁判官錢禮准許二人保釋至3月15日求情及判刑，其間索取感化及社會服務令報告。
同准保釋 索感化社服報告
兩名被告為銷售員陳健民（36歲）及辦公室助理梁月嫦（65歲），各被控一項違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條的罪行，獲准繼續保釋。任何人干犯上述罪行，一經定罪最高可判監3年及罰款20萬元。
控方案情指出，2021年立法會換屆選舉於去年12月19日舉行，提名期開始前一晚、即10月29日，立法會前議員許智峯在其facebook專頁發布帖文提倡「如水計劃」，煽動閱覽者在選舉中投白票以表達對政府的不滿，並邀請他們轉載或分享帖文。翌日，梁月嫦和陳健民先後轉載帖文讓公眾閱覽。廉署同日發新聞稿提醒市民，任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬違法，並呼籲市民嚴守法規。
陳及梁在11月9日被捕，二人在錄影警誡會面中均承認曾轉載相關帖文。廉署調查發現，他們所轉載的帖文分別展示至11月9日及12月16日。另外，廉署亦於去年11月底獲裁判官簽發手令通緝許智峯。
另一宗涉煽惑投白票案提堂
另外，57歲產品經理周榮達亦涉於去年立法會換屆選舉期間，於去年11月2日至12月19日，在其個人社交媒體專頁上展示3則帖文，煽惑他人在選舉中投無效票，案件昨在西九龍裁判法院提堂，周被控3項違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條的罪行。裁判官鄭念慈應辯方要求將案押後至2月22日再訊，以待辯方索取文件，並在控方不反對下，批准被告續准保釋，其間須交出所有旅遊證件及不得離港。
【案件編號：KTCC 2291-2/21、WKCC 562/22】