立法後首例 轉載許智峯帖文 兩人認煽惑投白票

同准保釋 索感化社服報告

兩名被告為銷售員陳健民（36歲）及辦公室助理梁月嫦（65歲），各被控一項違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條的罪行，獲准繼續保釋。任何人干犯上述罪行，一經定罪最高可判監3年及罰款20萬元。

控方案情指出，2021年立法會換屆選舉於去年12月19日舉行，提名期開始前一晚、即10月29日，立法會前議員許智峯在其facebook專頁發布帖文提倡「如水計劃」，煽動閱覽者在選舉中投白票以表達對政府的不滿，並邀請他們轉載或分享帖文。翌日，梁月嫦和陳健民先後轉載帖文讓公眾閱覽。廉署同日發新聞稿提醒市民，任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬違法，並呼籲市民嚴守法規。

陳及梁在11月9日被捕，二人在錄影警誡會面中均承認曾轉載相關帖文。廉署調查發現，他們所轉載的帖文分別展示至11月9日及12月16日。另外，廉署亦於去年11月底獲裁判官簽發手令通緝許智峯。

另一宗涉煽惑投白票案提堂

另外，57歲產品經理周榮達亦涉於去年立法會換屆選舉期間，於去年11月2日至12月19日，在其個人社交媒體專頁上展示3則帖文，煽惑他人在選舉中投無效票，案件昨在西九龍裁判法院提堂，周被控3項違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條的罪行。裁判官鄭念慈應辯方要求將案押後至2月22日再訊，以待辯方索取文件，並在控方不反對下，批准被告續准保釋，其間須交出所有旅遊證件及不得離港。

【案件編號：KTCC 2291-2/21、WKCC 562/22】