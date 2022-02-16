港無法入Hong Kong Watch網 警：不評論

稱按國安法 有權禁危國安電子信息

警方回應稱不評論個別個案，採取任何行動會按實際情况依法處理。警方指根據港區國安法第43條及其《實施細則》附表四，警方可要求服務商對發布在電子平台上，相當可能構成危害國安罪行，或相當可能會導致危害國安罪行的發生的電子信息，作出禁制行動。

香港監察執行總監、英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）回覆本報查詢時說，非常關注事件，形容做法是再次對香港監察及言論資訊自由的打擊。他估計與兩名贊助人英國勳爵奧爾頓和前港督彭定康，上周在英國上議院建議容許BNO簽證申請涵蓋至1997年後出生港人一事有關。他們亦知道所從事的工作一直不獲香港和內地當局正面評價。他指將盡快與港府聯繫了解事件。

香港監察表示，部分香港網絡供應商包括PCCW、中移動、香港寬頻及網上行等，無法連線至組織的網站，顯示是由於網域伺服器遭竄改，與「香港編年史」網站去年遭封鎖的手法相同，估計是受到香港警方的要求。本報向上述4個網絡商查詢，是否應警方要求封網，截稿前未有回覆。