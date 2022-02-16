阮被指抹黑政府防疫策略 律師：籲不打疫苗未必屬煽動

熊運信：沒有法例規定強制接種

李桂華昨被問到，對專家或防疫措施發表相反立場意見，什麼界線才算具煽動性，他指阮民安在網上言論與政府背道而馳，表面證據是激起市民憎恨港府，但現時是調查階段，將徵詢律政司意見，「這個尺度是否足以送上法院，將會小心處理」。

翻查阮民安facebook，他在上月28日曾經張貼跑步的照片，帖文稱「打完針，未必一定會唔中！但打完針，就有機會會死人」、「只有仲可以，我都會繼續用盡我嘅方法去示範點樣唔跪都活得好」，與李桂華在記者會上引述的言論相同。阮在該帖稱自己一定不會打針，又指政府專家袁國勇「X」up（噏）。

熊運信指出，除非法例強制市民打新冠疫苗，鼓勵市民不去打針就可能構成煽動意圖，即是煽動他人違法。他以口罩令為例，由於現時法例要求市民戴口罩，不論在現實生活中，甚或在社交平台的非公開群組，一旦呼籲市民不要戴口罩，就足以構成煽動意圖。他指根據法例，不需要證明接收相關資訊的人有遵從涉案人的說話而做違法行為，只要證明涉案人有煽動意圖，便足以構成違法。不過，熊認為現時只是調查階段，控方有可能修改涉嫌罪行詳情，加上參考律政司後，若檢控，提堂前仍有可能就涉嫌煽動的控罪作加減。

合法捐款用作個人用途 或犯欺詐

至於阮民安涉嫌洗黑錢，熊運信稱，捐款者如果是出於合法目的捐款，而收款者將相關款項用作個人用途，可能觸犯欺詐行為。至於捐款者是否違法，熊運信指控方須收集足夠證據，以證明捐款者在捐款時清楚款項用途，包括用作鼓勵他人暴動，捐款者才可能構成協助或教唆他人犯罪。