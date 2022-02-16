涉煽動、洗錢、唱「光時」 阮民安被捕 警國安指控：挪用捐款 圖引居民恨港府

保安局凍14萬資產 前舅仔同被捕

警方昨午在沙田拘捕41歲的阮民安，涉嫌作出具煽動意圖的作為及洗黑錢；另在天水圍拘捕20歲男子黃天昊，涉嫌洗黑錢，據悉黃為阮前妻的胞弟。警方在行動中檢獲5部手提電話、1部電腦、一些銀行卡及銀行紀錄。另外，保安局長根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表三發出凍結財產通告，凍結一個本地銀行戶口及一個馬會戶口約14萬元資產。

國安處高級警司李桂華交代案情，指阮民安去年9月起，多次在社交網站發布煽動性言論，企圖引起居民憎恨港府、激起香港居民企圖循不合法途徑去促使改變依法事項、引起對本港司法憎恨，以及引起香港居民間不滿。

李桂華：阮大肆嘲警 抹黑防疫策略辱罵專家

李桂華引述阮民安部分網上言論作解釋。他說，阮民安於去年11月一個網上直播演唱會中，曾唱一首歌詞含有「光復香港 時代革命」口號的歌，而去年國安法首案「唐英傑案」審理後，判辭已列明有關口號具有「將香港帶出中國」的意義。李桂華又指，阮民安「圖文並茂」咒罵一些對其裁判不滿意的法官；又對警員因公殉職、受傷甚至對一些退休警員意外死亡「大肆渲染及嘲笑」、幸災樂禍，引起香港居民對警察不滿及仇恨。

李又稱，阮在上月第五波疫情開始時，大肆抹黑政府防疫策略，並呼籲大家杯葛防疫措施。他指政府及專家不斷鼓勵大家接種疫苗，惟阮「大唱反調」，威嚇市民「打針係會死人，打完針未必唔中」、稱會示範「唔跪都生活得好好」，又以粗言穢語批評專家的意見。翻查阮的社交網站，他曾於有警員死亡後表示要「開香檳」慶祝，又希望受野豬襲擊的警員「最緊要人有事」等（見圖）。

「撐手足」百萬捐款 被指部分用於賭博

李桂華並指阮於去年3月起在網上募捐，呼籲市民支持反修例運動中涉暴動案的「手足」。翻查有關帖文，他以一個恒生銀行戶口收取捐款，其持有人為「WONG TIN HO」，即案中另一名被捕男子。李稱，該戶口至去年11月收取捐款約100萬港元，惟阮挪用其中15萬作私人用途「吃喝玩樂」，並轉帳27萬到一個馬會戶口作賭注之用，警方亦發現該戶口有投注紀錄。李形容有關行為「好明顯挪用款項作私人用途」，又指被捕人「透過作出具煽動性行為乘機搵錢，中飽私囊」。

阮民安為前男子組合E-kids成員，2019年參與反修例示威後，多次高調發表政見，並創作含政治意味的歌曲。翻查紀錄，他2006年曾被控醉駕，罰款5000元及停牌兩年；去年6月疫情期間，他在尖沙嘴一間無牌酒吧被警方突擊搜查，因違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（限聚令）而遭票控。

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