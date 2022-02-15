【Emily】陳凱欣當陳穎欣 陸瀚民當陸頌雄 霍啟剛主持Panel 叫錯議員名

初陽黃俊碩遙距開會無戴罩 張國鈞向行會請假

黃俊碩開會發言時幾精神，但無戴口罩。根據衛生署指引，確診或初步確診患者在家等待當局安排時應佩戴口罩。黃會上關注機場三跑工程嘅財政安排，希望政府交代目前嘅集資進展。運房局長陳帆回答問題前，先向黃俊碩揮手，祝對方身體健康、快啲復元。陳帆話集資詳細數據唔能夠對外公布，但進展良好，籌措資金亦足夠。

民建聯另外17名議員因為11號同黃俊碩一齊開過記者會，故要在家工作、做檢測，福利事務委員會主席陳恒鑌同民政事務委員會主席鄭泳舜都未能返立法會主持噚日嘅遙距會議。福利委員會由副主席、工聯會鄧家彪主持，佢喺開會前先祝所有民建聯議員同全體議員「百毒不侵，情人節快樂」。

民政委員會就由議會「新丁」、體演文出界議員霍啟剛主持，其間佢多次講錯委員嘅名，包括將選委會界別嘅陳凱欣講成工聯會「陳穎欣」，前者發言時先澄清「我係陳凱欣」。霍又將經民聯嘅陸瀚民叫咗做工聯會「陸頌雄」，之後自行糾正。