中四生學校縱火案 警兩羈留通知書字迹不一

警稱同一人寫 異在趕補口供

被告張凱傑（現年17歲）被控各一項有意圖而縱火及在公眾地方管有攻擊性武器罪名，並與次被告關昊侃（現年19歲）被控另一項有意圖而縱火罪名。

警員林卓君日前供稱，前年8月到住所拘捕涉嫌縱火的張凱傑，張在警誡下說「呢兩支伸縮警棍係用嚟扑梁植偉學校玻璃」。辯方昨續稱，警長於警署在張的身旁大力放下椅子，令他驚慌，警長搭着張的肩膀說「拉埋佢老竇老母」、「肯認就畀你保釋」及「唔認刑毁，就告你暴動同縱火」。林否認張凱傑於上述情况下招認，他稱警長沒到過會面室，警方沒威嚇和利誘張凱傑。

填資料做法有異 「解釋唔到」

另外，辯方提出兩份通知書填寫資料的做法有異，凌晨該份在疑犯的「語言/方言」一欄寫有「中文/本地話」，有註明證件號碼類別；翌日早上該份只寫「本地話」及沒提證件類別等。辯方問為何相隔7個多小時後做法不同，林表示「當時係咁寫」，「解釋唔到」。

【案件編號：DCCC 291/21】