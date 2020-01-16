大灣區「灣區三年」專題：科大港穗兩校平等 盼一加一大於二 廣州校長：兩地加起來 科研生態系統才完整

明報記者 劉曉宇

港高校發展受土地制約

今年1月底公布的泰晤士高等教育2022年國際化大學排名中，香港科技大學名列第三，對於能否更上一層樓，倪明選說：「我認為科大如果不到大灣區去，排名應該很難再有上升空間。」

科大遇到的發展瓶頸，正是倪明選眼中的「痛點」所在，「事實上清水灣的校園相當漂亮，可就這麼一點點大，目前規劃還有兩棟大樓，包括實驗室和學生宿舍，蓋完後基本找不到擴充空間，但很多學科我們必須繼續發展，交叉學科也想做，所以廣州是我們的一個機會」。倪明選認為，大灣區規劃不僅是既定政策，對科大也是一個很大機會，只有融入大灣區，才是香港高等教育未來再上台階的機會。

佔地面積110公頃的廣州校園位於南沙慶盛，相較60公頃的清水灣校園大近一倍，然而清水灣校園已是僅次於香港中文大學的第二大本地大學校園。可以說，對比內地、新加坡及韓國高校近年紛紛擴張，土地問題是所有香港高校在本地發展面臨的制約因素，所以到內地開校、建研究院、合作辦學，早已不是新鮮話題。2005年，香港浸會大學聯合北京師範大學在珠海建立UIC分校，被視為港校北上辦學「元年」。中大2006年與中國科學院、深圳市政府共同建立中科院深圳先進技術研究院，次年又開設中大深圳研究院，2014年建立深圳分校。2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出推動教育合作發展，支持粵港澳高校合作辦學，鼓勵聯合共建優勢學科、實驗室和研究中心，粵港兩地高等教育交流合作速度明顯加快。2020年，香港理工大學和香港城市大學、香港都會大學相繼宣布落戶佛山、東莞及肇慶。去年9月，港大亦決定在深圳合作共建新校園（見表）。

廣州校園重點發展「交叉學科」

選址廣州南沙，因科大與此地淵源已久，已故香港企業家霍英東2005年捐贈8億港元給科大，學校遂選址霍的祖籍南沙，將其中5億元用於在當地興建科大霍英東研究院，2007年正式落戶，致力於將科研成果產業化。倪明選憶述，2017年時任廣州市長溫國輝訪問科大，提出邀請校方到廣州辦學，「校方評估了很久，校董會所有老師開會研究去廣州做什麼、怎麼做，最後下了這個決定」。

《綱要》提出大力發展灣區創科，推進重大科技基礎設施、交叉研究平台和前沿學科建設，與科大對新校園的設想不謀而合。廣州校園創校即以發展「交叉學科」為重點，學術架構設置功能、信息、系統、社會四大固定樞紐（hub），下設16個可按需要調整的學域（thrust），包括先進材料、微電子、人工智能、計算媒體與藝術、物聯網、智能交通、智能製造、機器人與自動系統、金融科技、城市治理與設計、創新創業與公共政策等。倪明選說，全世界一流高校都在做交叉學科，但牽涉到資源分配、教師考核等關係，做得並不是很理想。交叉學科成功的重要因素在於「基礎學科的底子要紮實」，科大的優勢正正是基礎學科過去30年做得不錯，所以希望不同領域資源能在廣州融合，進一步創新。

共享中央研究設施 允教師互兼任

廣州校園沿用香港科技大學之名，與清水灣校園架構平等，沒有總部分部之分。倪明選強調兩校財政上各自獨立，「在香港是特區政府支持，在廣州是廣州政府支持，兩個學校不能夠在財務上有交叉補貼，這個也是我們的要求」。《綱要》鼓勵三地高校探索開展相互承認特定課程學分、實施更靈活的交換生安排、科研成果分享轉化等方面的合作交流。兩校按同一標準招生和設置課程，學分互認，由兩個獨立學術委員會審批新課程，設立「聯合學術協商機制」，由該機制確定課程和學位如何達到學校標準。此外，「學術品質保證委員會」機制未來亦會運用到廣州，且兩地共享「中央研究設施」，避免重複購買大型設備，及有「joint-appointment」機制允許兩地教師互相兼任，鼓勵共同指導研究生。倪明選透露，校方在籌備未來兩地本科生有一年或一學期交換，「我們希望教學科研方面兩地密切合作，這樣才能做到一加一大於二」。

制度習慣不同 互相適應取長補短

如何將科研成果產業化，在今天被廣泛討論。事實上，港校北上內地推進產學研融合距今已20年，成果豐碩。科大1999年起與北京大學、深圳市政府共同在南山高新區建立深港產學研基地，無人機製造商大疆創新（DJI）便是「香港科研加深圳產業化」模式的產物。倪明選說，在香港做產業有局限，「這邊基礎科研做得不錯，可是我們學生創業、開公司大部分都到灣區去了……（走向）大灣區是很自然的，從發展眼光來看，大灣區是我們必須融入的地方，因為事實上兩地加起來才有一個完整的科研生態系統，上、中、下游才能串在一起」。兩地制度、習慣不同，香港嚴格循矩，國內靈活講人情。他認為面對差異要互相適應，取長補短，「把好的制度帶到廣州去，有些可以修正」。

廣州校園修建高效率 感內地支持

廣州校園的修建便是案例，學校2019年9月奠基，去年9月一期工程封頂，計劃今年9月開學。超高效率得益於政府支持，倪明選在封頂前後曾赴廣州，「去校園看了他們的建設，只能用震撼兩個字形容，廣州市把我們學校當做首要工程來建」。他表示整個校園完全按照校方當時規劃，品質與安全標準亦很高，而且項目一直受廣州市政府重視，曾先後有領導向他表示「我們砸鍋賣鐵也要支持港科大廣州」、「對港科大廣州的支持堅定不移」，令他感到內地對教育的支持。

倪明選表示，從中央到廣州對粵港澳青年創業的支持密度很大，他希望看到愈來愈多香港學生到灣區創業。為營造「家的感覺」，廣州校園所在的慶盛片區處處融入香港元素，周邊亦集合產學園資助。科大亦在廣州開設兩年MBA創業課程，幫學生評估創業價值，「我們也希望給年輕人各種輔助，幫他們少走彎路」。

（教育篇）

【明日預告：醫療篇】