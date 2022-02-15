情人節限聚婚禮 父場內母場外見證

中環紅棉路婚姻登記處外，昨午一度有約30人，輪流與不同新人拍照；另有數人緊盯直播屏幕，眼角微彎，觀看着他們的子女、姊姊的簽字儀式。

李先生及太太均沒有注射新冠疫苗，上月知悉政府將再收緊防疫規定後，決定盡快簽紙結婚。二人認為情人節屬特別日子，決定選擇這天，惟上周四（10日）限聚令生效，婚禮人數不可多於5名，故只得雙方父親可進場見證，一對新人只得準備攝影器材及平板電腦等，直播簽字一刻。李太對於雙方母親無法進場感到失落。李先生起初感遺憾，但認為效果也不太差。

合照前四圍望 見陌生人「即散」

簽紙背後亦歷盡擔憂。本月9日及10日，政府「同心抗疫」網站所載有關結婚的規定一改再改，曾一度指不准舉行婚禮，後改為限人數進場註冊。李先生夫婦曾憂今沒法簽紙，李太曾擔心婚姻登記處會關閉，簽紙後鬆一口氣，「總算完成到，最怕又推遲」。二人亦擔心違反限聚令，惟總要大合照，「醒醒定定，望吓周圍，見到陌生人都會散一散」。

另一對昨共諧連理的新人高先生夫婦分別來自江蘇及福建，二人在港認識多年，因情人節對他們有特別意義，故選擇這天結婚。兩人原邀多名朋友見證，但因限聚令，朋友們只能在婚姻登記處等候，然後跟他們拍照，惟二人雙親身處內地，無法來港見證。他們原於3月辦婚宴，邀內地親友到港，現婚宴或需延期，「多了很多事情要處理」。

客人買花束「縮水」 花店不敢加價

葉先生夫婦結婚30多年，葉太嫌花貴，故葉先生婚後多年都無送花習慣。他昨見一小束橙玫瑰降價，只售200元，故買花贈妻，打算給她驚喜。

護士學生姚先生亦沒有送花習慣，昨以300元購得玫瑰花，打算晚上給女友驚喜。被問到情人節如何慶祝，他稱只與女友相約飯後一聚，「又不能在外晚飯，其實都只在附近兜個圈……有得見就好」。花店負責人江小姐稱，生意較往年差一半，花的來貨價亦貴了五六成，故昨日沒「劈價」，惟不敢加價，價錢與往年相若，因今年客人不捨得花錢，以往買大花束，今年變小花束。