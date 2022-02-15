迷你倉間隔用金屬板 專家指易傳熱

本案專家證人、消防組織程序及滅火專家Richard Hagger在報告建議，消防處應在涉事迷你倉鋪設引端繩。消防處一方質疑，處方過往近20年甚少在火場使用引端繩。Hagger表示，雖然引端繩較常於搜索被困者，但仍適用於結構複雜的大型火場，以協助消防員撤退時指引方向。Hagger又稱，消防員定位系統及個人繩，亦有助消防員在火場找到方向。

庭上透露，事主張耀升隸屬的技術支援組，曾聯同煙火特遣隊組成煙帽隊救火，但兩支隊伍由不同的入口指揮官帶領和檢查裝備。Hagger表示，兩支隊伍由不同的入口指揮官監測隊員的氣樽存量，已違反呼吸器使用指引。

隊伍由不同指揮官監測 違指引

研訊本周三（16日）續，消防處一方預料傳召城大建築及土木系教授袁國傑以專家證人身分作供。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）