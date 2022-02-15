Hong Kong Watch網頁港無法入 稱料警要求

稱與封鎖香港編年史同手法

香港監察稱，部分香港網絡供應商，包括PCCW、中移動、香港寬頻及網上行等，無法連線至組織的網站，顯示是由於網域伺服器遭竄改。組織稱近月多個網站包括2021香港約章、香港編年史等，亦遭到相同方式的封鎖，又引述網絡專家張拿敦（Nathan Hammond）表示，與香港編年史去年1月遭到封鎖的手法相同，估計是受到香港警方的要求。

記者昨晚嘗試登入該網站，顯示無法連線至此網站。而透過俗稱VPN的虛擬私人網路，經由英國的伺服器則可瀏覽網站。

羅傑斯認為，這不僅會技術故障，由於《港區國安法》實施，港人無法瀏覽他們的網站，是對網絡自由的嚴重打擊。隨着多個網站逐步遭封鎖，他擔心內地的「防火牆」逐步蔓延至香港，或對西方科技公司在香港營運構成嚴重影響。而香港未來能否繼續作為金融中心，將取決於其信息自由流動。