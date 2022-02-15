癌漢抽痰後亡 專家料死者咳致喉管移位

護士抽痰失敗求助「絕對正確」

死者湯權（終年61歲，吊機操作員）2018年7月25日入住屯門醫院，8月4日學護為死者抽痰，其間死者心跳停頓，並昏迷約半小時。死者之後送入深切治療部，8月25日下午1時54分醫生宣布腦幹死亡。

港大外科學系臨牀副教授曾敬賢供稱，需確保氣管造口妥當繫緊，繫得好不會在抽痰時脫落，脫落是繫得不好或有外來力量所致，如病人自行拔除，但沒證據學護為事主抽痰令造口脫落。他補充，造口喉管需定期檢查，因病人完成手術後會退腫，容易鬆脫，惟無法得知當時死者屬哪種情况。

稱無證據學護令造口脫落

至於醫護無法為死者抽痰，曾敬賢稱僅能按現有紀錄推論。他稱，死者因呼吸困難需抽痰，造口管或因痰等分泌物乾涸導致阻塞，死者大力咳嗽時令喉管移位。其後醫護為死者急救，曾數次更換喉管，但未有放入正確位置，誤入氣管前方的軟組織。他稱此情况常見，除非有儀器協助，否則重置喉管時易持續誤入軟組織。

明裁決 家屬批護士屢改口供

協助急救的護士曾供稱，當時使用「魔術貼」固定喉管，並說死者呼吸時造口喉管隨之移動2至3厘米。曾敬賢稱，這闊度並不理想，雖然用作固定的「魔術貼」會把喉管退回氣管，但喉管當時已離開氣管。

家屬結案陳辭時形容此案是人為疏忽，對家屬帶來慘痛回憶，認為悲劇可避免，批評涉案學護及護士屢次改口供，反映他們誠信有問題；至於醫管局一方則稱死者是死於不幸。死因研訊暫定於明天裁決。

【案件編號：CCDI 912/18】

（死因研訊）