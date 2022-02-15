「假新聞」研究上半年完成 或立法 記協質疑定義模糊難執法 呂秉權：加劇寒蟬效應

民建聯議員葛珮帆在會上質疑政府不同部門在「拋波」，促請當局盡快就虛假資訊立法。陳積志回應，當局將盡量加快就處理假新聞的研究工作，希望在今年上半年完成，然後提出具體建議予政府考慮。

另兩選項：機構確保準確 勸喻

陳積志表示，立法禁止假新聞是方向之一，民政事務局正探討其他國家或地區的相關法例，選擇最適合本港的方案。他續稱，選項包括將假新聞定為刑事罪行，如發現便立即執法；或要求社交平台等不同機構確保資訊準確，有責任將虛假資訊下架；最寬鬆是勸喻性質，請有關機構將假新聞下架。

實政圓桌田北辰認為假資訊影響抗疫，批評政府現時是「躺平」，「與假資訊共存」。陳積志強調政府一定不會「躺平」，又說目前已有法例針對「別有用心搞破壞的資訊」，但覆蓋未夠全面。

葛珮帆促涵假信息 非止假新聞

葛珮帆向本報表示，當局應立法針對危害公眾安寧、公眾利益和公共衛生的虛假信息，而非只禁止假新聞。她建議當局參考德國和新加坡的相關法例，規管範圍較闊，包括假信息的發布者、平台和網絡供應商。田北辰於會後承認假新聞定義具爭議，但相信文章只要說明是評論或觀點，便不受影響。

陳朗昇認為，現時《本地報刊註冊條例》禁止註冊媒體刊登虛假消息，估計新訂立「假新聞法」將針對未有註冊的機構或平台，包括網媒、發布消息的網頁和群組等。他憂慮執法會引起爭議，例如媒體內應由誰負上法律責任，倘若官方發布虛假消息應如何處理等。陳朗昇相信政府會快速完成立法，但強調若當局願意諮詢，記協會反映意見。

呂憂定義從闊 影響調查報道

呂秉權則指出，新聞界角色是監督當權者，倘政府立法規管假新聞，會造成角色衝突。他擔心政府會對假新聞作較闊的定義，令正常調查報道和評論等都受影響，並相信立法後，媒體為免觸犯法例將加強自我審查。

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