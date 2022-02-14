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港聞
2022年2月14日星期一
港聞二
飄移車場違規經營 開班無第三保 派員場外把風 負責人：無發牌制度「不能」合法
娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例
教練在旁指導試駕 改裝跑車無掛車牌
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扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬
「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝
綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討
公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂
5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒
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大灣區「灣區三年」專題：《綱要》提人文灣區 學者倡民間主導多元交流
大灣區「灣區三年」專題：GBA話你知：大灣區「四核」驅動 目標打造創新經濟體
黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招
解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成
婚紗店收錢後結業 逾百新娘失財百萬 事主質疑詐騙 海關跟進
疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金
32歲女行山失蹤 屍體大浪灣石灘尋獲
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【Emily】圍封檢測 環保署有份主理
【Emily】抗疫自煮 盧偉國推介「發財好市」
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【明報專訊】（請看附圖）
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