拓復康治療不過資助關

此外，該公司構思過將其技術應用於復康用途。例如，病人做完手術後要長時間物理治療，該公司希望將其技術應用於遠程物理治療，讓物理治療師遙距監察病人有沒有認真做足運動、動作是否標準等。但合作的瑪麗醫院和港大醫學院早前就此申請政府一項資助計劃，卻不成功。潘頎業說：「若獲批資助的話，我們便會開發一個衣袖，放入4個RaceFit CORE檢測模塊，應用於手部的復康治療。」

安老產品推進因疫情停頓

同樣地，該公司為安老院設計一款產品RaceFit CLIP（內置一個RaceFit CORE），讓長者夾在衣服上，可以提供跌倒警報、跌倒預防、位置追蹤等功能，並設計了一部大型充電裝置，讓安老院一次過為幾十個RaceFit CORE充電。本來有安老院有興趣試用，但突然爆發第五波新冠疫情，令所有工作停頓。