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港AI健身教練拓內地中學求突破

【明報專訊】每逢大型運動賽事，都令人聯想到，各國運動員為了爭勝，除了付出努力和汗水，同時亦借助各種科技輔助訓練。有本地初創公司研發出如虛擬私人教練的產品。但受制於資金、本地市場規模及疫情等原因，一直叫好不叫座。直至最近轉攻內地中學市場，以協助學生進入著名高校為願景，才看到曙光。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

RaceFit International首席用戶體驗官潘頎業表示，公司成立於2015年初，源於兩名創辦人在哈佛大學商學院修讀課程時習作。構思開發一件智能運動衣，利用衣服上多個傳感器及手機程式，偵測用戶的運動動作，再與專業運動員數據比較，以此判斷用戶姿勢是否正確和標準，以及應如何改善等，猶如一個隨身虛擬教練。兩人覺得這構思有可為，決定創業。

產品源自攻讀哈佛時習作

潘頎業當年已開設一家公司，專門代客戶研發產品，初時承接RaceFit一些研發工作。因為有興趣，後來他索性加入RaceFit，成為合伙人之一，三人共合資數百萬元。

RaceFit的產品關鍵部件是RaceFit CORE，是一個防水動作檢測模塊。通過整合加速計、陀螺儀和電子羅盤這3個傳感器，能夠以最高每分鐘4.8萬次的頻率偵測用戶動作。RaceFit初期發展順利，加入了科技園「企業飛躍計劃」（LEAP）。由於潘頎業曾經在摩托羅拉、飛利浦及華為等科技企業工作，對產品設計十分有經驗。因此，3年後，他們研發出智能運動衣的原型RaceFit SUIT，並在美國消費電子展（CES）、德國柏林消費電子及家電展（IFA）、西班牙流動通訊世界大會（MWC）等國際展覽中展出。

RaceFit BAND售價1399元 港銷量不多

2019年，在葡萄牙互聯網峰會中獲得Machine Demo大獎。2020年在德國Red Dot Award中獲獎。那段時間吸引了一些國際媒體報道，體院亦曾安排運動員試用。可惜RaceFit SUIT叫好卻不叫座。在科技園協助下，見過很多本地投資者，但未能成功融資；直至早前才完成了一次融資。該公司遂改變策略，改為在去年5月先推出較簡化和成本較低的RaceFit BAND。

RaceFit BAND內置了一個RaceFit CORE，繫於用戶手腕或腳上，以檢測手或腳部動作。雖然比智能運動衣簡化，但配合公司手機程式和數據，仍能判斷用戶運動姿勢和頻率等是否標準。其手機程式支援數十個體能訓練動作（截至訪問時為60多個），如掌上壓、平板支撐、開合跳、空手跳繩等，更十分大路，對很多種運動都有輔助訓練作用。

然而，RaceFit BAND每套兩條賣1399元，當中RaceFit CORE可以用無線充電，在本地3間豐澤分店有售，但潘頎業坦言，銷量不多。該公司最近改推磁吸充電版本，並將產品改稱為「RaceFit AI健身教練」，產品售價可降至899元。潘頎業表示，相信磁吸充電的「RaceFit AI健身教練」會較易賣出。該公司曾經接觸香港和廣州的中學。香港的中學購入意願似乎很低，反而廣州的中學有意運用這類產品，協助其高中學生進入名牌大學。

內地修招生簡章 體育成必考項目

內地36間著名高等院校去年修改了招生簡章，規定體育測試是必考項目，不及格者將不予取錄。內地教育部體衛藝司司長王登峰去年透露，已經啟動關於體育納入高考的研究。有一些廣州中學月前已開始試用「RaceFit AI健身教練」，每間租用了50至100套。若將來決定正式採用，還會增加租用數量。該公司有兩人長駐廣州，將主力開拓廣東省學校市場。為了節省時間，會嘗試和各個市政府接觸，希望市政府可以協助轉介，讓該公司和學校較易商討。

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