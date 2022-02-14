疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金

陳女士與丈夫育有一名6歲兒子，丈夫是裝修工人，新年後復工數日便被停工。她去年11月起在餐廳任兼職樓面，1月已因疫情被解僱，惟兒子需在家上網課，她無法再於兒子的上課時間工作，「兼職全部無得做」。已住6年的劏房本月約滿，租金由5100元加至5600元，最近菜價貴，她嘆「連菜都吃不起」，不敢想像未來的經濟狀况。

黃女士與任職地盤散工的丈夫育有兩子女，女兒3歲、兒子兩歲。她為幫補家計，去年8月起在餐廳任兼職，月入二三千元，惟今年1月禁晚市堂食，她隨即失業；最近丈夫任職的地盤有人確診，他要隔日出示陰性證明才能上班，但他上周三（9日）完成檢測至今仍未有結果，或要因而停工，如丈夫無法上班，「可能被迫申請綜援」。

社協倡發抗疫津貼

陳女士及黃女士盼政府恒常發放N無人士津貼，及可申請政府提出的1萬元失業援助金，惟擔心需要強積金戶口證明，她們任兼職不合資格，希望無強積金戶口的人亦可申請。社區組織協會副主任施麗珊說，最近爆發第五波，令基層「心驚膽跳」，更憂疫下停工，面對雙重打擊。她說政府財赤不如預期中差，認為政府有充足資源，惟政府援助「遲遲未到」，建議政府除盡早公布失業援助金細節外，亦應該發放抗疫津貼。