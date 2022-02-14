港聞

港聞二

婚紗店收錢後結業 逾百新娘失財百萬 事主質疑詐騙 海關跟進

【明報專訊】觀塘婚紗店「Dolly Bridal」去年12月突然結業，過百人受影響，涉款共估計近百萬元，事主質疑事件屬詐騙。有事主結婚前夕才知婚紗店結業，大失預算，需連忙再找婚紗。

曾小姐2020年2月初付清3.2萬元，購買包括租借禮服、攝影服務等的「一條龍服務」，其婚期原定於2020年底，惟一改再改，最終改至今年8月。曾小姐今年1月通知婚紗店其婚期時，發現對方WhatsApp「單剔」，她其後聯絡一直與她溝通的銷售員，對方已離職半年，稱公司去年12月已倒閉，所有員工已被遣散。

準新娘婚前一天方知倒閉

羅小姐知悉婚紗店結業之際，只餘兩個月便是婚期，「一生人最重要的日子，只餘下兩個月（選擇婚紗），是否最合心意？」她其後再找另一婚紗店，從店員口中知悉另有事主在婚前一天才知該公司倒閉，需到處找其他婚紗店，找到後在店內痛哭。

鄧家彪稱涉違商品例

工聯會稱，有事主去年中發現，網上有多間不同名稱的網上婚紗店，業務也跟Dolly有關。翻查「Dolly Bridal」facebook及Instagram社交專頁，facebook專頁已關閉，Instagram專頁最後更新在122周前。記者嘗試聯絡「Dolly Bridal」公司秘書，電話沒人回應。立法會議員鄧家彪指婚紗店涉違《商品說明條例》涵蓋的不良營商手法。

海關回覆稱已接獲相關舉報，現正跟進。消委會表示高度關注事件，敦促商戶盡快主動聯絡每個受影響顧客，交代公司情况。警方上月亦接獲一名女子就此報案，案件列「雜項事件」。

上 / 下一篇新聞

飄移車場違規經營 開班無第三保 派員場外把風 負責人：無發牌制度「不能」合法
飄移車場違規經營 開班無第三保 派員場外把風 負責人：無發牌制度「不能」合法
娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例
娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例
教練在旁指導試駕 改裝跑車無掛車牌
教練在旁指導試駕 改裝跑車無掛車牌
去年2萬騙案增兩成 網上情緣騙款3.6億 六旬婦放租引狼 網戀誘炒幣失千萬
去年2萬騙案增兩成 網上情緣騙款3.6億 六旬婦放租引狼 網戀誘炒幣失千萬
扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬
扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬
「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝
「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝
綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討
綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討
公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂
公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂
5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒
5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒
大灣區「灣區三年」專題：灣區「軟聯通」成形 基建掉隊
大灣區「灣區三年」專題：灣區「軟聯通」成形 基建掉隊
大灣區「灣區三年」專題：《綱要》提人文灣區 學者倡民間主導多元交流
大灣區「灣區三年」專題：《綱要》提人文灣區 學者倡民間主導多元交流
大灣區「灣區三年」專題：GBA話你知：大灣區「四核」驅動 目標打造創新經濟體
大灣區「灣區三年」專題：GBA話你知：大灣區「四核」驅動 目標打造創新經濟體
黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招
黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招
解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成
解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成
疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金
疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金
32歲女行山失蹤 屍體大浪灣石灘尋獲
32歲女行山失蹤 屍體大浪灣石灘尋獲
港AI健身教練拓內地中學求突破
港AI健身教練拓內地中學求突破
拓復康治療不過資助關
拓復康治療不過資助關
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前區佬曾振興移英借宿捲糾紛
【Emily】前區佬曾振興移英借宿捲糾紛
【Emily】有家屬不滿「一刀切」禁探監
【Emily】有家屬不滿「一刀切」禁探監
【Emily】大帽山英雄亭有義剪
【Emily】大帽山英雄亭有義剪
【Emily】質疑外傭中環聚集 議員籲放假留家唞
【Emily】質疑外傭中環聚集 議員籲放假留家唞
【Emily】圍封檢測 環保署有份主理
【Emily】圍封檢測 環保署有份主理
【Emily】抗疫自煮 盧偉國推介「發財好市」
【Emily】抗疫自煮 盧偉國推介「發財好市」