婚紗店收錢後結業 逾百新娘失財百萬 事主質疑詐騙 海關跟進

曾小姐2020年2月初付清3.2萬元，購買包括租借禮服、攝影服務等的「一條龍服務」，其婚期原定於2020年底，惟一改再改，最終改至今年8月。曾小姐今年1月通知婚紗店其婚期時，發現對方WhatsApp「單剔」，她其後聯絡一直與她溝通的銷售員，對方已離職半年，稱公司去年12月已倒閉，所有員工已被遣散。

準新娘婚前一天方知倒閉

羅小姐知悉婚紗店結業之際，只餘兩個月便是婚期，「一生人最重要的日子，只餘下兩個月（選擇婚紗），是否最合心意？」她其後再找另一婚紗店，從店員口中知悉另有事主在婚前一天才知該公司倒閉，需到處找其他婚紗店，找到後在店內痛哭。

鄧家彪稱涉違商品例

工聯會稱，有事主去年中發現，網上有多間不同名稱的網上婚紗店，業務也跟Dolly有關。翻查「Dolly Bridal」facebook及Instagram社交專頁，facebook專頁已關閉，Instagram專頁最後更新在122周前。記者嘗試聯絡「Dolly Bridal」公司秘書，電話沒人回應。立法會議員鄧家彪指婚紗店涉違《商品說明條例》涵蓋的不良營商手法。

海關回覆稱已接獲相關舉報，現正跟進。消委會表示高度關注事件，敦促商戶盡快主動聯絡每個受影響顧客，交代公司情况。警方上月亦接獲一名女子就此報案，案件列「雜項事件」。