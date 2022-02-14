解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成

麥美娟建議准內地醫護前線抗疫

工聯會立法會議員麥美娟建議，特首會同行政會議為內地醫療人員批出臨時許可，參與接觸市民的前線工作。她稱本港提升檢測和檢疫能力後，應推行全民強制檢測，其間除檢測、保持社會基本運作和民生供應的人員外，其他市民應盡量留在家中。工聯會並就防疫政策提出多項建議，包括向居家隔離的密切接觸者和次密接觸者提供更多資訊和情緒支援服務，各區檢測站改以遙距實名制派籌，防範有人「炒籌」，「關愛隊」應盡快在各區檢測中心實施等。

再出發大聯盟「反對與病毒共存」

另外，多個政黨回應中央援港，民建聯促請政府在中央支援下，快速增建檢疫和隔離設施，立即提升確診者送往隔離設施的效率，期望相關工作小組能及早展開工作。該黨稱，將組織義工協助後勤支援、處理市民個案、派發抗疫物資協助等。

經民聯表示，在中央協助下本港檢測能力將大幅提升，亦可解決檢疫設施不足等問題，又促請政府盡快推出措施，協助受疫情打擊的行業。香港再出發大聯盟感謝中央協助香港抗疫，並反對「與病毒共存」，認為是要付出沉重代價的不負責任行為，強調本港抗疫目標應與內地保持一致。