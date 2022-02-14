黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招

【明報專訊】民建聯立法會會計界議員黃俊碩前日在家自行做新冠病毒快速測試呈陽性，昨日已交深喉唾液樣本化驗，至截稿前仍未收到核酸檢測結果。他昨日表示，其會計師事務所亦有兩名職員快速測試結果呈陽性，他強烈呼籲會計師樓和立法會議員辦事處同事盡快檢測。另外，民建聯成員、油尖旺區議會前主席鍾港武昨日收到檢測結果初步陽性，民建聯旺角辦事處將關閉徹底消毒。
黃俊碩向本報稱，昨早交了深喉唾液樣本化驗，自己精神不錯，只有輕微不適；其會計師事務所昨有兩名職員快速測試結果呈陽性，他稱暫時未能確定會計師樓是否感染源頭。
黃快速測試陽性 已交深喉唾液
上周偕民建聯17議員見記者
黃俊碩指兩名職員已接種兩劑新冠疫苗，最後上班日期為2月11日，辦公室已安排霧化消毒。他並要求議員辦事處和會計師樓的職員馬上做檢測，確定結果呈陰性前在家中盡量佩戴口罩，並應該在家工作和單獨用膳。
黃俊碩和民建聯另外17名立法會議員曾於上星期五（11日）一同見記者，多人前日自行做快速測試，結果呈陰性，包括張國鈞、葛珮帆、陳學鋒、陳仲尼等。其中陳學鋒表示，昨日前往接受核酸檢測，仍在等待結果。對於一同見記者的議員是否密切接觸者，陳說當日一眾議員已刻意保持距離，黨內沒有就此特別諮詢專家意見，將在家工作3日，其間持續檢測，也有要求立法會辦事處職員接受檢測。
民建聯關旺角辦事處消毒
油尖旺區議會前主席、選委會委員鍾港武檢測結果初步陽性。民建聯表示為慎重起見，曾與鍾港武辦公的職員將接受檢測，其工作地點、位於旺角富榮花園的民建聯旺角辦事處，亦會關閉徹底消毒。本報向鍾港武查詢情况，至截稿前未獲回覆。