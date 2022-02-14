黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招

黃俊碩向本報稱，昨早交了深喉唾液樣本化驗，自己精神不錯，只有輕微不適；其會計師事務所昨有兩名職員快速測試結果呈陽性，他稱暫時未能確定會計師樓是否感染源頭。

黃快速測試陽性 已交深喉唾液

上周偕民建聯17議員見記者

黃俊碩指兩名職員已接種兩劑新冠疫苗，最後上班日期為2月11日，辦公室已安排霧化消毒。他並要求議員辦事處和會計師樓的職員馬上做檢測，確定結果呈陰性前在家中盡量佩戴口罩，並應該在家工作和單獨用膳。

黃俊碩和民建聯另外17名立法會議員曾於上星期五（11日）一同見記者，多人前日自行做快速測試，結果呈陰性，包括張國鈞、葛珮帆、陳學鋒、陳仲尼等。其中陳學鋒表示，昨日前往接受核酸檢測，仍在等待結果。對於一同見記者的議員是否密切接觸者，陳說當日一眾議員已刻意保持距離，黨內沒有就此特別諮詢專家意見，將在家工作3日，其間持續檢測，也有要求立法會辦事處職員接受檢測。

民建聯關旺角辦事處消毒

油尖旺區議會前主席、選委會委員鍾港武檢測結果初步陽性。民建聯表示為慎重起見，曾與鍾港武辦公的職員將接受檢測，其工作地點、位於旺角富榮花園的民建聯旺角辦事處，亦會關閉徹底消毒。本報向鍾港武查詢情况，至截稿前未獲回覆。