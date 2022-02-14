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5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒

【明報專訊】葵涌廣場2樓「Hk9cake」店舖前晚遭5名男子闖入，以膠棍襲擊兩男職員，雙方糾纏，其中一名涉施襲男子就擒，4人逃去。事件中3名男子遇襲受傷送院。涉事店舖在社交網站貼文，稱事前已有人多次經過，疑似「踩線」，並提出重酬，呼籲知情者提供資料。

店舖稱有人事前多次踩線

受傷3男子年介乎24至38歲，兩人為涉事店舖職員，一男子則上前制止時受傷，他們分別頭、手及背受傷，清醒由救護車送院治理。即場被擒的37歲姓姜男子，涉嫌傷人被捕，事後報稱腳部受傷，由救護車送院。警方接報到場調查，案件暫列傷人，由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進，動機仍有待深入調查。

網上給評為「黃店」的Hk9cake，主要售賣梳乎厘班戟。事發於前晚10時許，閉路電視片段拍攝到兩男職員清理店舖準備打烊時，5名穿黑衣男子突然闖入，有人從外套取出膠棍向兩職員施襲，向倒地職員拳打腳踢，兩職員奮力反抗，場面混亂，店舖雜物散滿一地。施襲男子先後逃去，店外有人制止，兩職員亦將其中一人制服。

遇襲店舖其後於社交網站貼文，稱受傷店員情况穩定，仍需留院觀察，考慮到危險性，事件詳情恕不交代，亦指店舖設備盡毁，暫時休店，「加強店內反擊能力」和「緊急情况應對措施」。另亦有帖文指事發前曾有人多次途經門面疑似「踩線」，重酬知情者提供資料。附近食店職員表示，事發時聽到有人大聲呼叫爭吵，過程約5分鐘，惟未知起因。

相關字詞﹕葵涌廣場 黃店

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