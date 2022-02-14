公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂

特首林鄭月娥2017年接受本報專訪，提及公屋由76萬伙增至80萬伙已足夠應付基層家庭需要，日後新建公屋大部分可轉作綠置居出售；她及後再在公開場合回應稱，作為「社會房屋的安全網」，出租公屋達80萬伙，或可應付每一段時間最基層家庭的要求，但這非為公屋數量「封頂」。

隨公屋總數近80萬伙，增長顯著放緩。翻查政府統計處的公共租住房屋單位總數，截至2018年底，房委會公屋共78.6萬伙，按年增約1.67萬伙。公屋單位往後每年增幅均少於1萬伙，增長持續放緩，截至去年第三季，房委會公屋總數80.3萬伙，過去3年僅增約1.67萬伙，與2018年全年增幅相若（見表）。

過去3年增1.67萬伙

相當2018年全年增幅

截至去年第三季，公屋一般申請者平均需輪候5.9年，離「3年上樓」目標愈來愈遠。運房局長陳帆早前承認公屋平均輪候時間有可能「突破6年」，但僅稱會加快建屋及編配。

本土研究社成員陳劍青表示，雖然林太否認有「公屋封頂」論，但公屋實質增長趨放緩，每年公屋轉綠置居比例趨增，令實質公屋數量減少，慢慢實現公屋封頂。他又稱，林太置業主導房策理念消耗公屋階層的購買力，連輪候冊人士亦要買樓，「以往1000多元便可租到，現在要買到才可住，負擔大增」。他更以去年推出的綠置居鑽石山啟鑽苑為例，呎價達6300至8000元，只因地理位置優越，買家對升值有合理期望，但情况不健康。