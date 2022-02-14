綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討

明報記者 曾偉龍 陳詠欣

至今8項目涉約1.4萬伙

房委會自2017年至今已推8個綠置居項目，涉約1.4萬伙。由於綠置居是從即將落成的公屋項目中抽出，故出售綠置居會直接減少相應年份可編配的公屋數量。

小組前主席黃遠輝曾倡兩成上限

房委會資助房屋小組前主席黃遠輝曾因考慮出售綠置居對公屋編配的影響，建議綠置居佔比不應高於當年可編配公屋兩成。

本報比對房委會公屋及綠置居落成量和預計落成量，以及已公布的綠置居計劃，發現2017年6月落成的首個綠置居新蒲崗景泰苑單位數目，僅佔該年度可編配單位的6.3%；其後一期麗翠苑於2019年8月落成，該年度公屋落成量偏低，僅約1萬伙，綠置居佔比多達25.2%，而2022/23年度的綠置居落成量佔比則回落至7.3%。

不過，2023/24年度綠置居佔比增至40.5%，緊隨的2024/25年度的相關比例亦達27.4%，連續兩年超出兩成。本報以景泰苑「收回、翻新再編配」需時118天為基數推算，計及綠置居落成量佔同年可編配單位數量，得出兩年度一般申請者平均輪候公屋時間分別被拖長47.8天和32.4天。

至於2025/26年度落成的錦柏苑1896伙已被納入綠置居計劃，佔該年度可配單位的15%，延長輪候時間17.8天，若房委會再於該年度落成的公屋撥出624伙作綠置居，該年度綠置居比例亦達兩成（見表）。

鑑於上期綠置居青富苑有約500伙200平方呎以下單位滯銷，房委會正檢討現時公屋轉為綠置居項目的機制和時間，以便及早物色合適的綠置居選址和單位組合比例。

現任主席黃碧如：比例難有硬指標

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，綠置居可協助有負擔能力人士置業，但因公屋與綠置居資源重疊，無法同時滿足兩者需要，比例上難有硬指標，需視乎當時公屋輪候冊和經濟情况來判斷。她又表示，綠置居面積難設下限，因房屋署會盡力透過改動設計增建單位，若硬性規定面積下限，將減少彈性。

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉認為，政府未來仍會出售租置回收單位，會進一步減少可編配單位，推高輪候公屋時間。他稱綠置居佔可編配單位兩成的指標較合理，但非科學化的硬指標，建議房委會全面檢討綠置居，考慮就綠置居數量與公屋輪候時間設定指標，因隨着輪候上樓時間飈升，房委會卻加推綠置居，會令輪候公屋者不滿。對於綠置居單位面積，招表示每個單位應以不小於250平方呎為下限。

全港關注劏房平台成員賴建國批評，政府置業主導的政策，令輪候公屋時間愈來愈長，輪候時間多一個月，輪候人士便要多交一個月租，多住一個月不適切居所，因公屋是基層劏房戶唯一出路，而過渡屋政策已追不上輪候時間上升速度，擔心兩年居住期屆滿，住戶仍未能上樓。