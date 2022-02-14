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「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝

【明報專訊】5屆冠軍練馬師簡炳墀上周六在上水家中病逝，享年84歲。簡炳墀一生縱橫馬場，勝出頭馬無數，亦曾涉足政壇，出任15年上水鄉事委員會主席，後因賄選被判入獄。曾擊敗簡連任上水鄉委會主席，之後任控方證人指證簡賄選的侯志強對本報表示，兩人早冰釋前嫌，近年不時見面飲咖啡，他對簡的逝世欷歔不已，讚揚簡對區內建設貢獻良多。

終年84歲 19年反水貨遊行最後露面

簡炳墀兒子簡永輝昨向傳媒透露，父親逝世時家人陪伴在側，由於是原居民，父親將行土葬。簡炳墀太太稱，丈夫晚年健康轉差，腎功能轉弱，日前曾在家跌倒入院，前日出院回家休養，晚上在睡夢中安詳離世。簡炳墀近年甚少露面，對上一次於2019年7月，有團體在上水舉行反水貨客遊行，簡到場支持。

馬會哀悼 譽港最成功練馬師

馬會昨發聲明，對簡炳墀離世深表哀悼，形容他是香港賽馬史上最成功練馬師之一。馬會行政總裁應家柏稱，簡戰績彪炳，銳意培育本地賽馬人才，對香港賽馬發展貢獻良多，他代表馬會向簡的家人致以深切慰問。

馬會表示，簡炳墀生於香港，是香港傳奇練馬師之一，5度榮膺香港冠軍練馬師，在港從練合共累積844場頭馬，一度是練馬師在港累計頭馬的最高紀錄。簡於2001年壓倒一眾國際練馬師，最後一次膺冠軍練馬師，尤為人津津樂道。

簡炳墀最為人熟悉的始終是敢言性格，除了「認叻」，亦自認有食（實）力，換來「食力簡」或「牙擦簡」稱號。簡炳墀的「食力」與早年經歷有關，1950年代移居英國，在當地修讀馬匹管理課程，回港後在馬圈發展，結果成為一代傳奇。

徒弟致敬：猶如第二個爸爸

對於恩師離世，徒弟練馬師葉楚航傷感地說，「簡炳墀猶如我第二個爸爸，成就了我的人生和事業，沒有師父，就沒有今日的我。」

葉憶述贏得冠軍練馬師的那年，簡擔任顧問，他感謝師父多年來不斷教導，祝福師父在天國延續成就，開開心心，並對簡的家人致以最深切的慰問。

另一徒弟丁冠豪感慨地說，「16歲時已跟隨簡炳墀做見習騎師，他的說話我一直記在心中，尤其他成日講『唔去學嘢，做一百年都冇用』，這句話令我明白到做人或做事，都要不斷學習和進步，才可達到成功。」丁對恩師離去表示不捨，但認為他活到84歲，人生如此精彩，相信他無憾，「我會永遠懷念他」。

相關字詞﹕侯志強 應家柏 簡炳墀

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