扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬

多層處理犯罪得益 警拘17人

警方調查後發現，案件涉及同一個詐騙集團，骨幹分子主要招攬受財困或欲「搵快錢」者，帶他們到酒店房間開設或操作傀儡銀行戶口，處理犯罪得益。集團繼而利用他人的虛擬銀行戶口買賣虛擬資產，試圖多層處理部分犯罪得益。17人先後被捕，包括12男5女，年齡介乎17至50歲。其中4男是犯罪集團成員，負責管理詐騙中心、操縱騙款流向及控制傀儡戶口。其餘被捕者則涉及提供個人戶口，處理犯罪得益，並從中賺取報酬。

假冒郵政案飈 騙取信用卡資料

另外，去年接獲363宗假冒郵政和速遞服務相關案件，較前年的14宗大幅增加。警方稱這類網絡釣魚騙案，騙徒會在短訊和電郵中聲稱包裹未能付運，要求收訊人在假網站輸入信用卡資料支付小額運費。騙徒取得信用卡資料後，再在不同商戶消費。

今年2月是警隊的防騙月，警方會透過大型戶外廣告及社交平台等，宣傳和推廣防騙信息。反詐騙協調中心設計4個騙徒人物，包括打電話扮官員行騙的「電騙之王」、欺騙錢及感情的「騙愛玩家」、專欺騙求職者的「假工祭師」，及網絡釣魚騙徒「釣魚特工」，希望以輕鬆手法，呼籲市民關注常見騙案。