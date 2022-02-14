去年2萬騙案增兩成 網上情緣騙款3.6億 六旬婦放租引狼 網戀誘炒幣失千萬

警方去年共接獲19,249宗詐騙案，較前年上升23%，反詐騙協調中心去年攔截騙款23.5億元。其中網戀投資騙案、求職騙案，及網絡釣魚騙案（另見稿）均錄得上升紀錄，電話騙案則有所回落（見表）。

網戀投資騙案按年增2.5倍

男女事主比例1：5 21至50歲高危

去年共有642宗網戀投資騙案，比前年181宗上升2.5倍，損失金額高達3.6億元。警方表示，21至50歲群組較高危，而且女士特別容易受騙，女性與男性受害人的比例是5：1。有別傳統網戀投資騙案以送禮物清關、財困和繼承遺產等藉口，騙徒新手法是當受害人墮入情網後，向受害人推薦投資產品或計劃，誘騙受害人投資。

户口因洗黑錢凍結 婦始知受騙

其中單一損失最大金額，發生在去年10月，一名65歲退休女子在網上放租單位，一名聲稱持有內地護照的38歲男子洽租，聲稱即將從加拿大回流香港發展加密貨幣投資。他對受害人展開猛烈追求，並游說她安裝虛假應用程式投資比特幣。這名女士先後將1700萬元，存入8個本地個人戶口。男子教導她買賣虛擬貨幣，為她帳面上賺取不少回報。直至11月中，女子希望先行將户口4400多萬元套現獲利。平台卻顯示，戶口曾用作清洗黑錢遭凍結，並要求女子繳交約800多萬元保證金，才能提款。女子無法在平台取回款項，該名男子亦失去聯絡，她才知道受騙。

求職騙案亦錄得逾兩倍增幅，去年警方共接獲1074宗求職騙案的舉報，較前年多出742宗，損失金額共8510萬元，騙徒主要透過網上平台接觸求職者。其中一名27歲男子，本身為一名人力資源公司經理，在社交平台應徵國際轉款員。騙徒聲稱內地老闆準備投資1000萬，在香港做食材生意。惟他們身處內地，無法匯錢到香港，要求提供資金。

事主被要求加按私人物業，在去年10月至11月期間，分別向6間財務公司借貸670多萬元，並把款項匯款到7個個人戶口，以賺取8%佣金。事主其後發現騙徒給予的100萬支票彈票，懷疑受騙並報警。

電話騙案宗數跌金額升

63％事主31歲以下 長者中招減

電話騙案方面，去年共有1140宗，與前年1193宗相比下跌4.4％，損失金額卻由前年逾5.7億元，上升至去年逾8.1億元，主要由於單一騙案，一名90歲本地女子，前年8月收到假冒官員電話，被騙去2.5億元，直至去年3月才被揭發，涉案的19歲男子已被捕。

61歲以上長者墮電騙人數，由前年200人，下降至去年70人。相反，31歲以下事主比例則由前年45%，上升至去年63%，特別是來港讀書的內地大學生，由前年80人上升至去年193人。其中一名21歲內地生，去年12月遇上假冒官員電騙，7天內被騙去300萬元，上網搜查資訊後才發現受騙。