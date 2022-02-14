港聞

港聞一

教練在旁指導試駕 改裝跑車無掛車牌

【明報專訊】根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人在道路上使用汽車，或允許任何其他人在道路上使用汽車，須購買第三者風險保險。本報記者到錦河路飄移車場參與課程，發現當日場內所用汽車並無掛上車牌，綜合汽車業及保險業界人士指出，飄移活動所用車輛若沒有車牌，自然無法買保險，若有人不幸因飄移運動身亡，或只有人壽保險可賠償。車場負責人承認無為相關課程的車輛投保，指不少保險公司都不承保。

該飄移車場舉辦的課程分初、中及高級，初級課程5人成團，每人費用1500元。記者當日參與的是初級課程，有10人參與，由兩名教練教授，在理論課後，學員會由教練陪同輪流坐上無掛車牌的私家車試駕，並由教練指導圍着雪糕筒轉圈及甩尾飄移。現場所見，每節同時有兩車在車道上飄移，學員試駕後，再輪流坐上同樣無掛車牌的改裝跑車進行俗稱「追走」的試乘體驗，兩車同時在車道上追逐。

汽車會長：無合適場地才衍生不合法場地

香港汽車會會長李耀培表示，現時本港並無設立合適場地做飄移車場，相關飄移活動只能在不受政府規管的私人地方進行，合法性存疑，當中所用車輛如無車牌，自然無法買保險。他續指，現時如要參加國際賽車賽事需持有國際認可的賽車證，當中有涉及參賽者身體狀况的測試，以證實其健康狀况適合參賽，但現時沒有「飄移賽車證」。他認為香港沒有合適場地才會衍生不合法規的場地，冀政府可撥地推動汽車運動。

保險界指倘身亡或僅人壽保可賠

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則指出，一般車保保單已清楚列明，汽車用途不包括賽車、競技，如涉及此類活動的意外不會獲賠償。他強調，即使條款沒標明「飄移」字眼，但性質與競技、比賽等類近，風險較平常駕駛高，一般保險公司或不會承保，若有人不幸因飄移運動身亡，或只有人壽保險才可賠償。

負責人：諮詢後決定只為舉辦活動臨時投保

車場負責人阿Ken稱，曾向業界諮詢保險事宜，但指飄移課程會有導師一直坐在學員身邊，而且場地較大、所用車輛車速較低，相信一定不會有意外發生，再加上不少保險公司只提供臨時保險，聲稱因此經諮詢後，決定只會在舉辦活動時臨時投保。

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

飄移車場違規經營 開班無第三保 派員場外把風 負責人：無發牌制度「不能」合法
飄移車場違規經營 開班無第三保 派員場外把風 負責人：無發牌制度「不能」合法
娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例
娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例
去年2萬騙案增兩成 網上情緣騙款3.6億 六旬婦放租引狼 網戀誘炒幣失千萬
去年2萬騙案增兩成 網上情緣騙款3.6億 六旬婦放租引狼 網戀誘炒幣失千萬
扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬
扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬
「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝
「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝
綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討
綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討
公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂
公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂
5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒
5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒
大灣區「灣區三年」專題：灣區「軟聯通」成形 基建掉隊
大灣區「灣區三年」專題：灣區「軟聯通」成形 基建掉隊
大灣區「灣區三年」專題：《綱要》提人文灣區 學者倡民間主導多元交流
大灣區「灣區三年」專題：《綱要》提人文灣區 學者倡民間主導多元交流
大灣區「灣區三年」專題：GBA話你知：大灣區「四核」驅動 目標打造創新經濟體
大灣區「灣區三年」專題：GBA話你知：大灣區「四核」驅動 目標打造創新經濟體
黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招
黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招
解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成
解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成
婚紗店收錢後結業 逾百新娘失財百萬 事主質疑詐騙 海關跟進
婚紗店收錢後結業 逾百新娘失財百萬 事主質疑詐騙 海關跟進
疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金
疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金
32歲女行山失蹤 屍體大浪灣石灘尋獲
32歲女行山失蹤 屍體大浪灣石灘尋獲
港AI健身教練拓內地中學求突破
港AI健身教練拓內地中學求突破
拓復康治療不過資助關
拓復康治療不過資助關
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前區佬曾振興移英借宿捲糾紛
【Emily】前區佬曾振興移英借宿捲糾紛
【Emily】有家屬不滿「一刀切」禁探監
【Emily】有家屬不滿「一刀切」禁探監
【Emily】大帽山英雄亭有義剪
【Emily】大帽山英雄亭有義剪
【Emily】質疑外傭中環聚集 議員籲放假留家唞
【Emily】質疑外傭中環聚集 議員籲放假留家唞
【Emily】圍封檢測 環保署有份主理
【Emily】圍封檢測 環保署有份主理
【Emily】抗疫自煮 盧偉國推介「發財好市」
【Emily】抗疫自煮 盧偉國推介「發財好市」