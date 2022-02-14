教練在旁指導試駕 改裝跑車無掛車牌

該飄移車場舉辦的課程分初、中及高級，初級課程5人成團，每人費用1500元。記者當日參與的是初級課程，有10人參與，由兩名教練教授，在理論課後，學員會由教練陪同輪流坐上無掛車牌的私家車試駕，並由教練指導圍着雪糕筒轉圈及甩尾飄移。現場所見，每節同時有兩車在車道上飄移，學員試駕後，再輪流坐上同樣無掛車牌的改裝跑車進行俗稱「追走」的試乘體驗，兩車同時在車道上追逐。

汽車會長：無合適場地才衍生不合法場地

香港汽車會會長李耀培表示，現時本港並無設立合適場地做飄移車場，相關飄移活動只能在不受政府規管的私人地方進行，合法性存疑，當中所用車輛如無車牌，自然無法買保險。他續指，現時如要參加國際賽車賽事需持有國際認可的賽車證，當中有涉及參賽者身體狀况的測試，以證實其健康狀况適合參賽，但現時沒有「飄移賽車證」。他認為香港沒有合適場地才會衍生不合法規的場地，冀政府可撥地推動汽車運動。

保險界指倘身亡或僅人壽保可賠

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄則指出，一般車保保單已清楚列明，汽車用途不包括賽車、競技，如涉及此類活動的意外不會獲賠償。他強調，即使條款沒標明「飄移」字眼，但性質與競技、比賽等類近，風險較平常駕駛高，一般保險公司或不會承保，若有人不幸因飄移運動身亡，或只有人壽保險才可賠償。

負責人：諮詢後決定只為舉辦活動臨時投保

車場負責人阿Ken稱，曾向業界諮詢保險事宜，但指飄移課程會有導師一直坐在學員身邊，而且場地較大、所用車輛車速較低，相信一定不會有意外發生，再加上不少保險公司只提供臨時保險，聲稱因此經諮詢後，決定只會在舉辦活動時臨時投保。