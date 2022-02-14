娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例

運署未言明飄移訓練須否教師牌

根據公司註冊處資料，「香港汽車金卡納運動公會有限公司」屬擔保有限公司，由3人於去年創辦並擔任董事。車場負責人之一阿Ken接受查詢時稱，他們一直希望有地方推廣飄移運動，大半年前經朋友介紹找到涉事場地，獲告知可經營飄移車場，遂決定租下並投資逾百萬元裝修。

負責人稱租場方悉土地用途受限

阿Ken指租場和裝修後才發現土地有限制，並先後收到不同部門信息指有違規情况及派員到場視察，他不諱言經營車場是走灰色地帶，稱「不是我們想不合法，而是不能合法」，形容現時苦無法例可循，曾打算申請臨時娛樂牌照，亦已增設滅火筒等安全設備，但礙於土地限制，最終未有申請。他又指最近再收到關於違規的通知後，已於農曆新年前結束車場。

按規劃署說法，飄移車場屬「康體文娛場所」，記者翻查規劃署資料，若地段屬「康樂用地」，是容許設立「康體文娛場所」。至於牌照問題，食環署稱，根據《公眾娛樂場所條例》，任何人如在任何場所舉行《條例》所規管的「娛樂」，包括音樂會、電影放映、運動展覽或比賽等，並讓公眾入場，不論是否收費亦須申請牌照，該署未曾接獲元朗該飄移車場的公眾娛樂場所牌照或臨時牌照申請，巡查後並無發現違例情况。康文署稱，遊樂場所牌照只包括桌球館、公眾保齡球場和公眾溜冰場。

運輸署稱，根據《道路交通（駕駛執照）規例》，給予駕駛訓練的人士必須持有教授相關種類汽車的有效駕駛教師執照；而根據《道路交通條例》，車輛如在任何道路上使用，均須登記及領牌。