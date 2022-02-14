港聞

港聞一

飄移車場違規經營 開班無第三保 派員場外把風 負責人：無發牌制度「不能」合法

【明報專訊】汽車飄移運動在香港一直不乏追隨者，有「發燒友」近年在新界偏遠地點經營飄移車場。本報偵查發現，根據現行規定，這類車場難以「攞正牌」經營。記者追查一個位於元朗錦河路的飄移車場並直擊場地運作，發現其所在土地屬「農業」地帶，規劃署證實相關土地未獲有效規劃許可作飄移車場，地政總署及屋宇署則證實場內有未經批准構築物。該車場負責人承認是走灰色地帶經營飄移車場，亦承認無為場內供學員上課使用的車輛投保，但指現時無相關發牌制度，「不是我們想不合法，而是不能合法」（見另稿）。

明報記者 陳亦瀅

名為「香港汽車金卡納運動公會」在元朗錦河路經營飄移車場，近期成為本地飄移愛好者熱門聚腳場地之一。根據其facebook專頁內容，車場於去年上半年開始營運，致力推廣香港汽車文化及活動，曾舉辦多次扭樽賽、飄移賽及新車發布會等活動，亦有舉辦安全駕駛訓練體驗班及飄移課程；fb專頁無提供課程收費和上課地點，僅列出兩個查詢熱線和寫明是私人會所。

營運逾半年fb專頁推廣 學員進場後鎖鐵門

本報記者上月以顧客身分報名參加該車場的飄移體驗班，直擊場內環境和運作情况。車場位於近河背村方向的錦河路盡頭，與多幢村屋為鄰，車場範圍以鋅鐵板圍封，門口上方設有閉路電視鏡頭，學員進場後，職員會鎖上鐵門及派員在外看守，職員解釋時稱是為了及時通報會否有執法部門巡查。上課當日，其中一名教練呼籲學員要隨時有口罩傍身，指偶爾會有警員巡查有否違限聚令；當日課程亦曾因有警員在場外而決定短暫停止。

場內的駕駛練習車道範圍由一堆石壆分隔而成，設路障和雪糕筒以便改變車道，車道後方有疑似辦公室，由數個貨櫃搭建而成，亦有維修車輛及泊車空間。當日場內提供兩架車供學員上體驗班之用，兩車均沒掛上車牌。學員練習飄移期間，車輛疾馳不時傳出「轟轟」巨響，車胎與車道摩擦致冒煙及傳出陣陣燶味，在遠處山上河背水塘一帶的行山客不時駐足觀望。

規劃署指視「康體文娛場所」 去年發信指違規

該飄移車場並無明確地址或標示地段，記者翻查車場範圍及附近地段資料，根據土地註冊處文件，部分地段過去10年間遭多次「釘契」。規劃署去年11月發出的一份通告顯示，曾向當地一帶涉及至少15個地段、13名業主發出通知書，指該批土地上有放置貨櫃作貯物用途、以及停泊車輛場地用途，要求一個月內中止該用途，否則罰款。

規劃署回覆本報查詢時表示，上述飄移車場涉及的地段為「農業」地帶，而飄移車場視為「康體文娛場所」，須先取得城規會規劃許可，但根據紀錄該地點無獲有效規劃許可；規劃署亦提及上述涉及15個地段的通告，稱會繼續留意個案，倘發現有關人等未遵照通知書規定辦理，即屬違法，會採取進一步執行管制或檢控行動。

地署指僭建物無糾正 相關地段已釘契

地政總署稱，去年曾接獲一宗有關涉事飄移車場的投訴，但指該批土地屬舊批私人農地，無用途限制，故認為設飄移車場並沒違反地契，然而該署亦曾派員視察，發現部分地段有未經批准的違規構築物，遂向相關地段業權人發警告信要求糾正，惟業權人沒糾正，因此被釘契。屋宇署則稱，去年10月接獲地政總署轉介，11月視察後發現有現存僭建物，無明顯危險，據署方執法政策不屬須優先取締類別，故不擬採取進一步行動。

過年前停運 負責人：再收違規通知

車場負責人阿Ken承認得知場地有土地限制。記者透過他聯絡業主欲進一步查詢土地用途事宜，他轉達後表示業主不願受訪。他又透露，最近再收到政府發出關於違規的通知後，已提早於農曆新年前結束車場。

附近住户指擾民 投訴政府部門被漠視

有附近居民稱，該飄移車場幾乎每周7天、每日下午經營，噪音擾民，他稱曾報警求助，但情况已持續半年；他又質疑該處疑非法更改土地用途及未領有合適商業牌照，先後向多個政府部門投訴，但未被正視。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例
娛樂牌疑未涵蓋 部門說法未釐清 食環：無接獲牌照申請 巡查未見違例
教練在旁指導試駕 改裝跑車無掛車牌
教練在旁指導試駕 改裝跑車無掛車牌
去年2萬騙案增兩成 網上情緣騙款3.6億 六旬婦放租引狼 網戀誘炒幣失千萬
去年2萬騙案增兩成 網上情緣騙款3.6億 六旬婦放租引狼 網戀誘炒幣失千萬
扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬
扮銀行短訊騙帳戶密碼 15人失87萬
「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝
「食力」縱橫馬場 5屆冠軍練馬師簡炳墀病逝
綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討
綠置居佔公屋比例增 上樓多等逾月 2023年度佔逾40％ 房委成員籲檢討
公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂
公屋總數80萬伙增長放緩 本研社質疑慢慢封頂
5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒
5漢闖「黃店」棍襲兩店員 1人就擒
大灣區「灣區三年」專題：灣區「軟聯通」成形 基建掉隊
大灣區「灣區三年」專題：灣區「軟聯通」成形 基建掉隊
大灣區「灣區三年」專題：《綱要》提人文灣區 學者倡民間主導多元交流
大灣區「灣區三年」專題：《綱要》提人文灣區 學者倡民間主導多元交流
大灣區「灣區三年」專題：GBA話你知：大灣區「四核」驅動 目標打造創新經濟體
大灣區「灣區三年」專題：GBA話你知：大灣區「四核」驅動 目標打造創新經濟體
黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招
黃俊碩會計師樓兩職員初陽 鍾港武中招
解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成
解決檢測量問題後 工聯會倡全民強檢 5日內完成
婚紗店收錢後結業 逾百新娘失財百萬 事主質疑詐騙 海關跟進
婚紗店收錢後結業 逾百新娘失財百萬 事主質疑詐騙 海關跟進
疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金
疫下失業「菜也吃不起」 基層盼獲援助金
32歲女行山失蹤 屍體大浪灣石灘尋獲
32歲女行山失蹤 屍體大浪灣石灘尋獲
港AI健身教練拓內地中學求突破
港AI健身教練拓內地中學求突破
拓復康治療不過資助關
拓復康治療不過資助關
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】前區佬曾振興移英借宿捲糾紛
【Emily】前區佬曾振興移英借宿捲糾紛
【Emily】有家屬不滿「一刀切」禁探監
【Emily】有家屬不滿「一刀切」禁探監
【Emily】大帽山英雄亭有義剪
【Emily】大帽山英雄亭有義剪
【Emily】質疑外傭中環聚集 議員籲放假留家唞
【Emily】質疑外傭中環聚集 議員籲放假留家唞
【Emily】圍封檢測 環保署有份主理
【Emily】圍封檢測 環保署有份主理
【Emily】抗疫自煮 盧偉國推介「發財好市」
【Emily】抗疫自煮 盧偉國推介「發財好市」