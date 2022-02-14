飄移車場違規經營 開班無第三保 派員場外把風 負責人：無發牌制度「不能」合法

明報記者 陳亦瀅

名為「香港汽車金卡納運動公會」在元朗錦河路經營飄移車場，近期成為本地飄移愛好者熱門聚腳場地之一。根據其facebook專頁內容，車場於去年上半年開始營運，致力推廣香港汽車文化及活動，曾舉辦多次扭樽賽、飄移賽及新車發布會等活動，亦有舉辦安全駕駛訓練體驗班及飄移課程；fb專頁無提供課程收費和上課地點，僅列出兩個查詢熱線和寫明是私人會所。

營運逾半年fb專頁推廣 學員進場後鎖鐵門

本報記者上月以顧客身分報名參加該車場的飄移體驗班，直擊場內環境和運作情况。車場位於近河背村方向的錦河路盡頭，與多幢村屋為鄰，車場範圍以鋅鐵板圍封，門口上方設有閉路電視鏡頭，學員進場後，職員會鎖上鐵門及派員在外看守，職員解釋時稱是為了及時通報會否有執法部門巡查。上課當日，其中一名教練呼籲學員要隨時有口罩傍身，指偶爾會有警員巡查有否違限聚令；當日課程亦曾因有警員在場外而決定短暫停止。

場內的駕駛練習車道範圍由一堆石壆分隔而成，設路障和雪糕筒以便改變車道，車道後方有疑似辦公室，由數個貨櫃搭建而成，亦有維修車輛及泊車空間。當日場內提供兩架車供學員上體驗班之用，兩車均沒掛上車牌。學員練習飄移期間，車輛疾馳不時傳出「轟轟」巨響，車胎與車道摩擦致冒煙及傳出陣陣燶味，在遠處山上河背水塘一帶的行山客不時駐足觀望。

規劃署指視「康體文娛場所」 去年發信指違規

該飄移車場並無明確地址或標示地段，記者翻查車場範圍及附近地段資料，根據土地註冊處文件，部分地段過去10年間遭多次「釘契」。規劃署去年11月發出的一份通告顯示，曾向當地一帶涉及至少15個地段、13名業主發出通知書，指該批土地上有放置貨櫃作貯物用途、以及停泊車輛場地用途，要求一個月內中止該用途，否則罰款。

規劃署回覆本報查詢時表示，上述飄移車場涉及的地段為「農業」地帶，而飄移車場視為「康體文娛場所」，須先取得城規會規劃許可，但根據紀錄該地點無獲有效規劃許可；規劃署亦提及上述涉及15個地段的通告，稱會繼續留意個案，倘發現有關人等未遵照通知書規定辦理，即屬違法，會採取進一步執行管制或檢控行動。

地署指僭建物無糾正 相關地段已釘契

地政總署稱，去年曾接獲一宗有關涉事飄移車場的投訴，但指該批土地屬舊批私人農地，無用途限制，故認為設飄移車場並沒違反地契，然而該署亦曾派員視察，發現部分地段有未經批准的違規構築物，遂向相關地段業權人發警告信要求糾正，惟業權人沒糾正，因此被釘契。屋宇署則稱，去年10月接獲地政總署轉介，11月視察後發現有現存僭建物，無明顯危險，據署方執法政策不屬須優先取締類別，故不擬採取進一步行動。

過年前停運 負責人：再收違規通知

車場負責人阿Ken承認得知場地有土地限制。記者透過他聯絡業主欲進一步查詢土地用途事宜，他轉達後表示業主不願受訪。他又透露，最近再收到政府發出關於違規的通知後，已提早於農曆新年前結束車場。

附近住户指擾民 投訴政府部門被漠視

有附近居民稱，該飄移車場幾乎每周7天、每日下午經營，噪音擾民，他稱曾報警求助，但情况已持續半年；他又質疑該處疑非法更改土地用途及未領有合適商業牌照，先後向多個政府部門投訴，但未被正視。

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