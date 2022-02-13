追債兇案 疑犯妻自責事發不在家

被捕59歲趙姓疑兇本與妻子及11歲兒子同住紅蕚樓2樓一單位，趙早年遇上意外手部受傷，現靠綜援維生。趙妻表示，事發時她正外出不在家，丈夫突致電稱「出咗事，快啲返嚟屋企」。她返家時丈夫與姓許事主已送往醫院，住所被警察封鎖。

子睹經過失眠 家檢兇刀毒品

趙妻稱，39歲事主許文達常上門找丈夫，不知兇案原因，只知死者借了丈夫錢已拖欠多個月，遲遲未還，每次都說出糧會還錢。事發時兒子在廳中，目睹命案整夜無法入睡。趙妻稱很大打擊，後悔事發時不在家。由於丈夫已被警方拘捕，至今仍無法見面。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）梁志恒說，死者與被捕人朋友關係，相識約一年。死者曾向被捕人借款2萬元，事發時上門清還部分債項，並商討債務問題，其間雙方爭執，被捕人在廚房取出一把1呎長牛肉刀刺向死者右邊胸口，死者昏迷，被捕人隨後報案，訛稱死者是意外受傷，並陪同死者送聯合醫院救治，下午6時許證實不治。

警方經進一步調查，被捕男子才說出真相，警方以謀殺罪名拘捕。黃大仙警區重案組接手調查，在單位檢獲行兇用牛肉刀，並在廚房地下發現小量血漬，死因有待法醫剖屍檢驗。

警方另在單位發現小量冰毒及吸食工具，被捕男子亦涉嫌管有危險藥物及管有吸毒工具被捕。