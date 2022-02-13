橫瀾島荒屋「海事信號旗」重見天日 團體促古蹟辦納評級 海事處：正考慮處理方法

明報記者 馬耀森

數十幅旗藏路邊儲物室

距燈塔60米

古蹟辦回覆查詢時表示，去年10月收到查詢，指從網絡照片發現在橫瀾島上的儲物室可能保留有「海事信號旗」，古蹟辦當時已將查詢轉交海事處跟進。海事處發言人表示，根據香港行跡提供的資料，在海事處曾使用過的廢棄建築物內發現一些信號旗，正考慮處理方法。

根據香港行跡提供的照片，有關儲物室與燈塔相距約60米，隱沒於路旁草叢，由於日久失修，殘破不堪，室內天花露出鋼筋。儲物室面積約數十平方呎，儲物櫃中放有數十幅旗幟，相信是國際海事信號旗（international maritime signal flags），於18世紀已通用於海事溝通系統，以不同旗號表達特定意思，讓船在一定距離下也能溝通。

儲物室疑與燈塔同期建成

旗杆已拆

香港行跡翻查政府檔案處資料，發現英國土木工程師學會於1894年繪製的圖則，已顯示島上的燈塔及其他設施，包括儲物室及旁邊的信號旗杆，相信與燈塔同期建成。至於旗杆何時停用，香港行跡創辦人林曉欣表示，翻查文獻未有紀錄，但1951年的英國皇家海軍地圖顯示信號旗杆仍然存在。她估計信號旗杆及儲物室後來停用，旗杆被拆卸，儲物室保留下來，而後來古蹟辦僅將燈塔列為法定古蹟。

香港行跡：若不保育或被毁消失

林曉欣認為旗杆已被拆卸，難以實體保育，但儲物室仍然存在，當局可以重新整理過去的紀錄，向公眾呈現更完整的橫瀾島歷史，並透過評級，保護現存文物。她又說，古蹟辦過去評級主要以建築物為單位，但本港仍有不少具保育價值的文物，例如界石、古道等，認為古蹟辦應檢視現有評級制度是否與時並進。她說，若今次發現不被保育或記錄，將來或會被破壞，最終永遠消失。

古蹟辦資料顯示，橫瀾燈塔於1893年由中國海關興建，並於同年5月9日啟用，最初由上海的中國海關管理。隨着新界於1898年租借予英國，燈塔於1901年1月1日交由香港政府接管，至1952年，英國皇家海軍於橫瀾島設置海岸觀察站，亦在島上設置雷達探測及派觀測員留守。古蹟辦表示，橫瀾燈塔是橫瀾島上最具代表性的建築物，由海事處負責管理，燈塔於1989年自動化後，島上其他功能的建築物已停用。政府曾安排古諮會委員實地考察，經諮詢委員會後，於2000年將燈塔列為法定古蹟，以彰顯其特別重要的文物價值。

（城市保育）

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