【Emily】林順潮開會教「改口罩」 主席閘唔住

話「釘」口罩側面可防漏氣

噚日衛生事務委員會係施政報告嘅政策簡報會，亦有傾香港預防同控制冠狀病毒嘅措施。林順潮講到口罩問題，話有啲建議，然後拎咗張圖，展示戴上普通外科口罩後側邊會漏氣，佢教：「普通口罩，可以將口罩打結，側面就唔會漏，另外就係用個釘書機」。林用1分鐘介紹後，張宇人話：「林醫生，林醫生，你呢個口罩介紹可唔可以搵第二個場地去講呢？呢個係施政報告，唔係介紹點戴口罩。」

不過，林順潮又繼續講多40秒，話好想政府考慮一下口罩令，「如果全城、絕大部分人做到，你又戴我又戴，病毒者啲病毒噴唔到出來，噴咗出來我都保護得好」。佢形容，外科口罩改良變成「高效能口罩」，效果接近N95口罩。因為林順潮用晒發言時間，張宇人叫參與會議嘅食衛局長陳肇始書面答林順潮。

事實上，2020年7月23日，本港已實施在公眾地方須佩戴口罩。