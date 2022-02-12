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港聞
2022年2月12日星期六
港聞二
遭叫「鬼佬」兼被炒 工程師告歧視敗訴 官：「鬼佬」未必貶義 解僱因難團隊合作
友還債未清胸中刀 債主涉謀殺被捕
屹立69年 灣仔分域碼頭交回政府
兩生涉為停課砸校 官質疑獲撤控同學作供
英專家：無用引端繩事關消防自滿心態
103歲人瑞 食蛋糕鯁斃
違醫局指引 學護獨自為舌癌漢抽痰 病人3周後死亡 屯院護士稱做法屬「病房共識」事後方悉指引
海逸酒店泄資料 120萬人受影響
社交網籲投廢票 男子遭廉署起訴
涉襲兩歲女童 童樂居再多一員工提堂
取消強積金對冲無追溯力 生效日前權益仍可冲走
疑遭高處擲下 倉鼠墮樓亡
柏架山野豬咬傷行山客
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【Emily】林順潮開會教「改口罩」 主席閘唔住
【Emily】憶英國留學 CY鼓勵年輕人負笈外國
【Emily】民主黨促全民派1.5萬
【Emily】患者滯劏房 鄧家彪上門送物資
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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遭叫「鬼佬」兼被炒 工程師告歧視敗訴 官：「鬼佬」未必貶義 解僱因難團隊合作
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