海逸酒店泄資料 120萬人受影響

由於受影響人數眾多，私隱公署昨就事件展開調查，要求海逸酒店提交更多資料，包括事故詳情及涉及的個人資料。

黑客侵酒店訂房資料庫

私隱署調查 促海逸交代詳情

私隱專員鍾麗玲呼籲，曾入住海逸旗下酒店並提供個人資料的市民提高警惕，慎防個人資料被盜用，若懷疑資料外泄，可透過該公司設立的專屬網站和電話專線查詢，亦可向私隱公署查詢或投訴。私隱專員提醒受影響市民，應更換登記帳戶密碼，如收到不明來歷或可疑來電、短訊或電郵時要提高警覺，監察付款卡月結單，以確定是否有任何未經授權的活動等。

海逸酒店表示，已識別出約120萬人，並將聯絡說明個人資料可能受影響，公司於事發後已立即聘用第三方法證團隊調查及阻止事件發展。另外，酒店已報警及設立專屬網站和電話專線供客戶查詢。該公司表示正在調查，預訂系統照常運作。海逸酒店網頁顯示，該集團管理全港11家酒店，提供約8500多間客房和套房等。