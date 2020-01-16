違醫局指引 學護獨自為舌癌漢抽痰 病人3周後死亡 屯院護士稱做法屬「病房共識」事後方悉指引

死者湯權（終年61 歲，吊機操作員）2018年8月25日下午1時54分由醫生宣布腦幹死亡，死者妻子及2女兒列席，醫管局為有利害關係方。

時任東華三院學生護士葉美麟，2018年5月在屯門醫院實習，現為一名護士。她先在內科病房工作，首兩星期在護士監督下為病人抽痰，其後為病人抽痰時沒有護士監督。她6月轉到外科病房，首5至6次在護士陪同下，為病人抽痰，其後亦自行為病人抽痰。死者完成舌部切除手術後，7月25日後轉入外科病房，葉美麟期間曾為他抽痰。

學護作供稱抽痰時「有嘢頂住」

官質疑錄口供無提及

8月4日中午，她在死者的病房派餐，死者妻子稱死者有痰，葉遂為死者抽痰。葉稱，她把抽痰喉放在造口後，覺得「有嘢頂住」，隨即把喉拉出，葉再嘗試一次，惟死者不斷郁動，並欲用手拔去鼻胃喉，葉阻止死者，並請求護士張港耀幫忙，其間死者嘔血痰，張其後接手及囑葉美麟取急救用品，葉亦有向張交代病人情况。死因裁判官何俊堯質疑，葉錄取口供時沒提及抽痰時「有嘢頂住」，葉解釋當時講得不好，並指庭上的說法才準確。

護士庭上稱死者欲拔造口管

多次改供辭 官問「係咪講緊實情」

至於接手急救的護士張港耀，2015年成為註冊護士。被問到學護可否抽痰，張稱視乎病房，又稱涉案病房有共識容許學護抽痰。何官質疑他當時成為護士3年，卻不知指引，怒斥「即係C4病房共識嚟？公然違反指引係可以嘅？」，並質問病房多名護士為何沒有跟從指引。張承認當時沒有看指引，並稱他以前工作的病房不容許學護自行抽痰，惟涉案病房同事稱，看到學護沒有做錯便可以。

張港耀又表示，8月4日聽到葉美麟的求助，稱死者咳得很嚴重、很辛苦，抽不到痰及嘔血。張當時看到死者咳嗽時，造口喉管有移動2至3厘米，其臉色亦發紫。張續稱，死者欲用手拔去造口管，喉管被推歪1至2厘米，何官稱他早上作供並沒有提及此事，質疑他多次更改供辭，並問「究竟你係咪講緊實情？」張解釋記憶模糊，現在才回憶起當時情况。

張表示，他其後看到死者嘴角有血絲，遂協助他接駁量度維生指數的儀器，又曾嘗試再為事主抽痰，卻抽不到任何液體。他錄取口供時表示抽到痰及血絲，張則澄清庭上說法才是正確。

法醫甘樂生供稱，死者死於缺氧性腦損傷，並解釋事主心臟停頓約35分鐘，令腦部缺血缺氧，致腦細胞死亡。聆訊下周一（14日）再續。

【案件編號：CCDI 912/18】