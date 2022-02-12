英專家：無用引端繩事關消防自滿心態

消防：莫以偏激結論抹煞辛勞

消防處一方提出，專家不應以偏激的結論，抹煞前線消防員的辛勞。專家回應稱，他無意抹煞消防員的付出。

消防組織程序及滅火專家Richard Hagger昨繼續作供。對於事主張耀升兩度在火場走失，Hagger稱消防員當時沒有使用個人繩協助搜索，亦沒有設置引端繩指示火場出入口，情况不能接受。被問到個人繩會否勾住火場雜物，他建議縮短繩的長度，就可減少消防員絆倒的風險。

聆訊另一焦點在於鼓風機的功效。消防處一方指出，有專家證人將火場通風受阻，歸咎於迷你倉「迷宮一樣的間隔」及被遮蓋的窗戶。

指應啓動兩鼓風機

一前一後驅煙霧

Hagger認同迷你倉的複雜結構影響通風，但指消防處作為大型部門，不應依賴一部鼓風機產生的對流作用，應啟動兩部鼓風機，一前一後在火場出口驅散煙霧。聆訊下周一（14日）續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）