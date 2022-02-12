兩生涉為停課砸校 官質疑獲撤控同學作供

控方指證人非共犯

官：警是否拉錯人？

控方在庭上確認，證人鄭梓健曾因本案涉嫌串謀縱火罪被捕，並有錄取口供，重申他只是旁觀者，不是共犯。林官一度質疑，警方當時是否有「拉錯人、告錯人」，他關注鄭不獲豁免起訴下作供，認為其情况不是普通證人。

官：係咪因肯畀口供唔告佢

辯方補充，鄭早前是同案被告，去年1月控方申請為他錄取無損權益口供，同年3月對鄭撤控，沒透露原因。林官表示，這或會影響鄭證供的可信度，雖然過往律政司有基於法律專業特權的保密要求而不披露撤控理由，但「特權不是絕對」，須符合公平審訊原則。林官又問「係咪因為鄭肯畀無損權益口供，所以唔告佢？」控方表示需向律政司索取指示。

辯方：被告遭威嚇「拉埋父母」

另外，辯方反對控方將首被告張凱傑（案發時16歲）的口頭招認等口供呈堂，稱警員沒有施行警誡，張也沒招認。

辯方續稱，張在警署遭警長威嚇和利誘，稱「拉埋佢老豆老母」及「唔認刑毁，就告你暴動同縱火」，故張不情願下在警員記事冊簽署，以及在精神欠佳下參與錄影會面。

庭上昨日播放首被告張凱傑的錄影會面，他否認到學校縱火，但承認同年5月與一名同學以伸縮棍擊破學校玻璃。

張稱和該同學不時討論社會運動，他們要求學校停課，但校方沒有回應，二人商量後前往破壞學校，令其不能運作，並帶同衣服更換。在警員提問下，張說出自己的手機密碼，並表示不認識鄭梓健。

【案件編號：DCCC 291/21】