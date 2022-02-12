遭叫「鬼佬」兼被炒 工程師告歧視敗訴 官：「鬼佬」未必貶義 解僱因難團隊合作

申索人為Haden Francis William，被告為禮頓建築（亞洲）香港有限公司。申索人於2010年6月加入被告公司，2016年在禮頓與中國建築工程（香港）聯營的將軍澳藍田隧道爆破工程項目中擔任爆破主管。申索人指在公司內被稱作「鬼佬」，於休假期間未收到電郵通知及沒獲邀出席會議。

官：或過度詮釋別人說話

法官在判辭稱「鬼佬」一詞在本港被廣泛使用，申索人稱在工程上被如此稱呼，構成種族仇視。法官稱，單單以「鬼佬」稱呼不構成種族歧視，即使在職場上使用，亦不一定帶貶義，申索人的指控僅源於其感受，未必真確，反而他可能過度詮釋別人的說話。

此外，申索人的外籍上司供稱，他有時也會自稱「鬼佬」。故此，法官裁定申索方未能證明在工作環境出現種族仇視或歧視。

法官不質疑申索人在其專業範圍非常有能力，但也有充分證據顯示他難與他人共事，包括有工程經理和項目總監供稱申索人脾氣暴躁，曾大聲投訴中國建築工程（香港）的人員。對於申索人指他因種族遭受排擠、沒收到相關電郵，法官稱是源於其人際關係欠佳，而且案中有非華人員工也收到電郵，故與種族無關。

同事指申索人難共事

至於申索人指稱項目總監容許組員繞過申索人直接聯絡他，架空他的職權，法官認為項目總監僅表示願意為小組和申索人擔當溝通橋樑，不涉種族原因。

法官認同工程不應因申索人休假而耽誤，所以他才未獲邀出席會議，但實際上相關文件須由申索人批核作實。

決定解僱4人全非華人

法官又表示，決定解僱申索人的4人全部不是華人，並接納被告解釋，申索人是出於人際關係惡劣、難以和團隊合作等原因被解僱，申索方指控不成立。

【案件編號：DCEO 16/18】

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