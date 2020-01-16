【Emily】盼與PCLL分庭抗禮 「律師會考試」大綱已定 將諮詢3大學

最樂觀料2025開考

律師會提出過兩個執業試，一個係喺本身PCLL中加入一條律師會設嘅必答題，但同3間法律學院討論僵持不下，就索性提出自行設立律師會考試（LSE），只要喺普通法地區本科法律畢業，就可每年考一次。據了解，核心科同難度都會大致比照PCLL，但入場門檻只需本科乙等二級，較PCLL平均低。據聞，早年律師會甚至游說過大學一齊搞專業試課程，但大學反應一般，最後無成事。

熊運信：目標行內未能執業者

有份推動考試嘅律師會前會長熊運信向Emily話，唔會估計參與人數，並話一開始預計唔係吸引已讀緊法律嘅學生，而係本身已喺法律行業工作、但因PCLL門檻高未能以律師身分執業嘅人。佢堅信事在必行：「一個（報），我都開考！」