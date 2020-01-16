【Emily】話有2.9萬牀8萬員工 調配得宜可應付 陳沛然：醫局多年來只係管理問題

陳醫生喺社交平台撰文不點名話，有人年復一年趁冬季，都公開話香港公營醫療差唔多崩潰、爆煲，「然後公營醫療既無崩又沒爆，不排除製造恐懼的可能性」。

舉例高層叫人去急症 翌日改口

佢批評，多年來都係管理問題，舉例話有醫管局高層日前呼籲自行檢測呈陽性患者坐的士到急症室，翌日就急症室迫爆，第三天又話唔應該去急症室。

陳沛然話，全港公立醫院有2.9萬張病牀同8萬員工，加上新嘅感染控制中心及社區治療設施，若管理及調配得宜，就算要照顧每日新增1000名確診者都得。

林哲玄另有睇法：缺隔離設施

現任醫衛界議員林哲玄就唔多同意呢個計法。佢提醒，其實𠵱家最缺唔止病牀，仲缺乏隔離設施。同時，佢話若假設日後去到一日5000宗甚至過萬宗確診，就算每日只收幾百個重症入院，隨時可能佔用數以千計病牀，對醫療系統有壓力。林醫生又話，與其叫自行檢測陽性病人去私家醫生，政府應善用私家醫療幫助其他非緊急病人，例如做非緊急手術或內窺鏡等。