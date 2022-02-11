紙皮當入口指揮板 英專家轟最差勁紀錄

無記錄張耀升何時撤離及氣樽存量

英國消防程序及滅火專家Richard Hagger昨透過視像系統接受盤問。庭上關注，入口指揮官霍永鴻批准事主張耀升入火場前，有否妥善檢查裝備和記錄時間。張耀升家屬一方表示，經多番要求，日前終向消防取得一塊紙皮，據稱為霍永鴻撰寫的入口指揮板。庭上所見該紙皮兩面寫有潦草字迹，包括煙帽隊成員名字及進入火場時間，張耀升一欄寫上「19:00」。

Hagger表示，霍永鴻的做法明顯偏離公認的國際標準，正常的入口指揮板應掛上手寫識別牌，方便指揮官知道煙帽隊的身分；指揮板亦應掛上手表或計時器，用於計算逗留火場時間。Hagger批評呈堂的紙皮無記錄張耀升何時撤離，亦無記下張的氣樽存量，內容欠缺邏輯和條理，「完全沒有意義（totally nonsense）」。

至於另一事主許志傑，死因研訊主任指Hagger形容許志傑於火場獨自爆破倉庫，顯示「 大男人氣概的組織文化」，但根據證供，許只是幫同袍接手工作。Hagger遂承認，比起逞強心態，事件反映消防員欠缺爆破訓練，自言無意貶損任何人。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 333-4/16】

（迷你倉大火）